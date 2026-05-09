Yeni TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında, nereli? TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı hayatı

MEHMET ARABACI KİMDİR?

1977 yılında Fransa’nın Bordeaux kentinde dünyaya gelen Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanarak kamu kariyerine başladı.

2001-2004 yılları arasında hesap uzman yardımcısı olarak görev yapan Arabacı, 2004-2007 döneminde hesap uzmanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine getirildi ve bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi.

2009-2011 yılları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Illinois Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı dönemde “Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması” alanında araştırma ve incelemelerde bulunan Arabacı, ayrıca staj çalışmaları da gerçekleştirdi. 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı görevine getirildi. Bir yıl sonra, 2012’de Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

2012-2014 yılları arasında bu görevini sürdüren Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’na Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. 2014-2019 yılları arasında Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yapan Arabacı, 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve bu görevini de sürdürdü.