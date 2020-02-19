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Yenilenebilir enerjiye ocakta 2,8 milyar liralık destek

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamındaki elektrik santrallerine verilen teşviklerden toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlandı

Yenilenebilir enerji
AA

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere ocakta 2 milyar 834 milyon 320 bin lira teşvik desteği verildi.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak isteyen Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler yerli ekipman kullanımına göre ufak çapta değişiklikler gösterebiliyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, ocakta YEKDEM kapsamındaki teşviklerden toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlandı.

Söz konusu santrallere geçen ay toplam 2 milyar 834 milyon 320 bin 279 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 426 milyon 692 bin 667 liralık bölümü lisanssız elektrik üretim yapan santrallere tahsis edildi.

Ocakta YEKDEM kapsamındaki santraller toplam 5 milyon 336 bin 150 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 4 milyon 784 bin 351 megavatsaati lisanslı elektrik üretim santrallerinden, 551 bin 799 megavatsaati de lisanssız elektrik üretim santrallerinden karşılandı.

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