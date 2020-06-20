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Japon premium otomobil üreticisi Lexus'un RX SUV modeli yenilenmiş versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Yapılan açıklamada, yeni RX'in Lexus’un İstanbul ve Ankara showroomlarında 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu kaydedildi.

RX'in 5 kişilik versiyonun yanı sıra, RX L ismiyle 6 veya 7 kişilik oturma kapasitesiyle tercih edilebileceği açıklandı.

Markanın yeni tasarım diline uyum sağlayan RX'in, yenilenme operasyonu ile birlikte daha ince farlara ve daha yuvarlak hatlı tamponlara sahip olduğu fark ediliyor.

Aracın arkasında ise yeniden tasarlanan tampon dikkat çekerken, stop grubunda ve sinyallerde çeşitli L motiflerine yer verildiği görülüyor.

Lexus RX'in iç mekanında ise 12.3 inç dokunmatik ekrana yer verilirken, multimedya sisteminin artık Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerini de sağladığı bildirildi.

RX ürün gamında 2.0 litre turbo motora sahip 238 beygir güce ve 350 Nm tork üreten RX 300’ün yanı sıra, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği de sunuluyor. RX’in 450h modeli, 3.5 litrelik direkt enjeksiyonlu V6 benzinli motoru elektrikli motorla kombine ederek 313 beygir güç üretiyor.