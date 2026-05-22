        Yerinde dönüşüme destek sağlayan kanun yasalaştı

        Yerinde dönüşüme destek sağlayan kanun yasalaştı

        Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldık" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Yerinde dönüşüme destek sağlayan kanun yasalaştı

        Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un Ek 1'inci Maddesi’nde değişikliğe gidildi. 6, 7 ve 9'uncu fıkralarında esaslı değişiklikler yapıldı ve 10'uncu fıkra eklendi. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonucu mağdur olan hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilmemesi, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaması yönünde düzenlemeler yapıldı. Devlet eliyle (AFAD-Bakanlık) yapılan konut ve iş yerlerinin yanı sıra Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki hibe ve kredi ile yapılan konut, iş yeri, samanlıkların üzerinde bulunduğu taşınmazların hak sahiplerine satışına yönelik uygulamaların hukuki kapsamı netleştirildi.

        Bu değişikliklerle hibe ve kredi ödeneklerinin tahsis edileceği bütçe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredildi. Kanun kapsamında verilen hibe ve krediler için haciz, temlik, takas, rehin ve ihtiyati tedbir yasağı getirildi.

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 5 YIL FAİZSİZ TAKSİT

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; hibe ve kredi destekleriyle üzerinde yapılaşma gerçekleştirilen Hazine taşınmazlarının, rayiç bedelin yarısı üzerinden hak sahiplerine taksitli ve faizsiz satışına imkan tanındı. Buna göre; hibe ve kredi destekleri ile üzerinde konut, iş yeri ve ahırlı konut yapılan ve yüz ölçümü en fazla bin metrekare olan Hazine taşınmazları, Hazine tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na bedelsiz devredilecek. Başkanlık bu taşınmazların, rayiç bedelin yarısı üzerinden peşin ya da yüzde 10'u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitle ve faizsiz olarak satışını gerçekleştirilebilecek. Tahsil edilen tutarlar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na gelir kaydedilecek. Bu düzenleme ile mera, Hazine ve tespit harici alanlarda kendi imkanlarıyla yapı inşa eden afetzedelere; üzerinde inşaat yaptıkları taşınmazı uygun şartlarla satın alma imkanı tanınırken, aynı zamanda kullandırılan kredinin geri ödenmesinin teminat altına alınmasını sağlandı.

        CAYMA VE İADE KABUL EDİLMEYECEK

        Devlet eliyle üretilen konutlardan anahtarını teslim alanların cayma ve teslim aldıkları konutlarını iade işlemlerinin önü kapatıldı. Bu sayede hak sahibinin teslim aldığı bağımsız bölümden vazgeçip, taşınmazı ikinci el konumunda kamu stokuna iade etmesi engellenmiş olacak. Yine düzenleme ile hak sahiplerince teslim alınmayan bağımsız bölümlerin Hazine'den Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na bedelsiz devri ve Başkanlıkça satışı/değerlendirilmesi imkanı tanındı. Başkanlık, söz konusu bağımsız bölümleri rayiç bedeli üzerinden ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutarak satabilecek. Satıştan elde edilecek gelir Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na irat kaydedilecek. Alternatif olarak bu bağımsız bölümler, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında değerlendirilebilecek.

        YERİNDE DÖNÜŞÜMÜN KAPSAMI BELİRLENDİ

        Eklenen 10’uncu fıkra Ek 1'inci madde hükümlerinin yalnızca altıncı fıkra uyarınca hibe ve kredi desteği verilen yapılara yönelik uygulanmasını kapsar hale getirildi. Ayrıca, istisnai olarak, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine teslim edilmek üzere Bakanlık tarafından üretilen yapılar bakımından 9'uncu fıkranın ilgili hükümlerinin uygulanmasına da devam edilecek.

        BAKAN KURUM: HİBE VE KREDİ DESTEKLERİNİ GÜVENCEYE ALDIK

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Torba kanununla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerden biri de deprem bölgesinde yerinde dönüşümle inşa edilen yapılarla ilgili. Yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldık. Hazine taşınmazlarında yüzde 10 peşin, 5 yıl faizsiz taksit imkanı getirdik. Kamu kaynaklarını korumak amacıyla da cayma ve iade uygulamalarına son verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        Malatya'da korkutan 5.6 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendim, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
