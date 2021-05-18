Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

Türkiye 4. nesil nükleer reaktöre hazırlanıyor

Japonya’nın Fukuşima kentinde meydana gelen kazadan sonra dünyada nükleer enerjiye yönelik yeni arayışlar hız kazandı. Nükleer atıkların üç yılda yok edilebildiği, patlama riski olmayan, şehir yakınlarına ve yoğun tüketim bölgelerine inşa edilebilecek 4. nesil nükleer reaktörler ön plana çıktı. Türkiye bu alanda dışa bağımlı olmamak için çalışmalara başladı.

Türkiye 4. nesil nükleer reaktöre hazırlanıyor

Ankara Sanayi Odası (ASO),nükleer santral yapımında Türk şirketlerinin payını artırmak amacıyla Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) vasıtasıyla uzun süredir çalışmalar yürütüyor. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, dünyada büyük bir yarışa sahne olan 4. nesil nükleer reaktörler konusunda FİGES Mühendislik ile yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

FİGES Nükleer Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Reşat Uzmen ile bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Özdebir, enerji ihtiyacı duyulan yerlerin yakınına küçük reaktörler kurmaya yönelik yeni teknoloji çalışmalarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın da destek verdiğini söyledi. Özdebir, ergimiş tuz reaktörleri olarak adlandırılan yeni teknolojide dışa bağımlı olduğumuz uranyum yerine zengin rezervlere sahip olduğumuz toryumun kullanılacak olmasının Türkiye’ye büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

Bu teknolojinin çok küçük alana ihtiyaç duyduğunu ve enerji üretiminde düşük ısı gerektirdiği için riskinin de olmadığını kaydeden Özdebir, bunun Türkiye’nin ulusal reaktörünü geliştirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Devletin gerekli desteği vermesi halinde prototipin 5 yıl içinde üretilebileceğini belirten Özdebir, bu reaktörlerin kentlerin ve sanayi bölgelerinin yakın çevrelerine kurularak iletim kayıplarının önlenebileceğini, ulaşımın zor olduğu sınıra yakın bölgelerde askeri birliklerin enerji ihtiyaçlarının karşılanabileceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı’nın desteğiyle sekiz yıldır nükleer sanayi kümelenme projesi yürüttüklerini vurgulayan Özdebir, 8 yıldır hem ASO olarak hem de projeye dahil firmaların ciddi tecrübe kazandığını belirtti. Sağlanan birikimin Türkiye’nin kendi nükleer teknolojisini geliştirmek için kullanılabileceği aşamaya geldiğini kaydeden Özdebir, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın talimatıyla TUBİTAK’ta bir çalışmaya da başlanmış bulunuyor. Elimizde ergimiş tuz reaktörlerine ilişkin ayrıntılı tasarım bilgileri mevcut” şeklinde konuştu.

PATLAMA RİSKİ YOK

Prof. Dr. Uzmen, 4. nesil reaktörlerin en temel özelliğinin ucuz, güvenli, nükleer atık problemi bulunmaması, nükleer silah yapımına elverişli olmaması olduğunu belirtti. Reaktörün 300 derece basınçlı suyla çalıştığını kaydeden Uzmen, reaktör patlamasının kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti. Uzmen, “Güvenli oldukları için yerleşim yerlerinin yakınında kurulabilir. İnsan müdahalesini gerektirmeyecek şekilde tamamen nükleer fizik kurallarına göre çalışıyor. Atıklarını on binlerce yıl değil sadece 3 yıl saklıyorsunuz. Üç yıl içinde atıklar tehlikesiz hale geliyor. Amacımız Türkiye’ye böyle bir reaktör tasarımını yapacak bilgiye, teknolojiye ulaşabilmek” diye konuştu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 10 milyon dolarlık bir destekle Türkiye’nin reaktörün prototipini üretebileceğini belirtti. Nükleer santral değil, nükleer santralin enerji üreten reaktörünü yapmaya talip olduklarını vurgulayan Özdebir, “ABD hükümeti 300 milyon dolar yardım vermiş proje için, biz 10 milyon dolarlık katkıyla prototipi ortaya çıkarabileceğimize aklımız kesiyor” dedi.

Özdebir, bu projenin enerji ithalatına çok fazla para harcayan Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılığı sıfırlayabilecek noktalara kadar götürebileceğini ileri sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Petrol fiyatında kritik yükseliş - Haberler
ENERJİBir senede yüzde 250 yükseldi
IEA: Sıfır emisyon hedefi için enerji sektöründe köklü değişim gerekiyor
ENERJİIEA: Hedef sıfır emisyon
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
ENERJİAkaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
2 yıl sonra yeniden elektrik üretimine başladı
ENERJİ2 yıl sonra yeniden elektrik üretimine başladı
Brent petrolün varili 68,52 dolar
ENERJİBrent petrol haftaya düşüşle başladı
SON DAKİKA! Bakan açıkladı: 3 ayda yüzde 41 arttı
ENERJİBakan Dönmez: 3 ayda yüzde 41 arttı
Brent petrolün varili 66,78 dolar
ENERJİBrent petrol 66 dolara geriledi
Brent petrolün varili 68,50 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Vadeli Elektrik Piyasası ve Yeşil Sertifika Sistemi 1 Haziran'da devrede
ENERJİElektrikte yeni uygulamalar 1 Haziran'da devrede