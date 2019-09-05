Yerli kara aracı üreticilerinden BMC, ürün yelpazesindeki araçlara pickup ile bir yenisini eklediğini duyurdu.
Zırhlı muharebe araçları, personel taşıyıcılar, taktik tekerlekli araçlar, lojistik destek araçları, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı, toplumsal olaylara müdahale aracının aralarında bulunduğu geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan BMC ve son olarak ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimini üstlenmişti.
Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştirmeye yoğunlaşan şirketin, pickup modelini de bu kapsamda ürettiği bildirildi.
TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK
BMC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı pickup tipi araç, ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı.
Şirket yetkilileri araca ilişkin Bakan Soylu'yu bilgilendirdi.
BMC, pickup tipi aracı özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirirken, Türkiye'nin arazi koşullarına uygun geliştirilen aracın, üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacağı öğrenildi.
Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yapılması planlanıyor.
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