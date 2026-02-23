Yerli Scudo kamyonet geldi, sıra Doblo'da

Fiat Professional, ticari araç pazarındaki Scudo ailesinin yeni yerli üretim modeliyle güçlendiriyor.

Yerli üretim Scudo Kamyonet lansmana özel 1 milyon 549 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Professional ürün gamının yeni ve yerli ürün seçenekleriyle büyümeye devam ettiğine değinen marka direktörü Altan Aytaç, "Scudo Van, Combi ve Combimix gövdelerinden oluşan model ailemiz, geçtiğimiz yıl sergilediği başarılı performansla segmentlerinde lider konuma ulaştı. Ürün gamımızı güçlendiren ‘Kamyonet’ modelimiz ile Scudo ailesinde yakaladığımız ivmeyi sürdürmeye kararlıyız. Yeni modelimiz, Fiat’ın, Türkiye ticari araç pazarındaki uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

REKLAM

TÜRKİYE DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PAZARI

Sözlerini, Fiat markasının dünyadaki en büyük üçüncü pazarının Türkiye olduğuna değinerek sürdüren Aytaç, markanın ülkemizde hafif ticari araçlardaki başarılı performansını sürdüreceğini belirtti.

Altan Aytaç, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde yeniden üretimine başlayacağımız, segmentinin yaratıcısı ve Cargo gövde tipiyle segment lideri Doblo; Van, Kamyonet ve Minibüs gövdeleriyle segmentinin en çok satan modellerinden Ducato ve segmentinin lideri Scudo model ailesi ile tüm müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün gamımızla, hafif ticari araç pazarındaki konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız” açıklamasında bulundu.