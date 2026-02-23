Canlı
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Yerli Scudo kamyonet geldi, sıra Doblo'da - Otomobil Haberleri

        Yerli Scudo kamyonet geldi, sıra Doblo'da

        Fiat Professional, Van, Combi/Combimix ve 8+1 otomobil ruhsatlı Ulysse modelleri ile Scudo ailesini, yerli üretim "Scudo Kamyonet" modeliyle genişletiyor. 150 HP gücündeki Multijet 4 motoru ve 1.200 kg istiap haddiyle öne çıkan model, kompakt kamyonet segmentinde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Ürün gamımıza, Tofaş Fabrikası'nda üretilen yerli Scudo modelinin yeni "Kamyonet" gövde seçeneği eklendi. Yeni modelimiz, Türkiye ticari araç pazarındaki uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor" diye konuştu. Aytaç, yılın üçüncü çeyreğinde Doblo'nun yeniden Türkiye'de üretimine başlayacaklarını da bildirdi

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 08:35
        Yerli Scudo kamyonet satışa sunuldu

        Fiat Professional, ticari araç pazarındaki Scudo ailesinin yeni yerli üretim modeliyle güçlendiriyor.

        Yerli üretim Scudo Kamyonet lansmana özel 1 milyon 549 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Fiat Professional ürün gamının yeni ve yerli ürün seçenekleriyle büyümeye devam ettiğine değinen marka direktörü Altan Aytaç, "Scudo Van, Combi ve Combimix gövdelerinden oluşan model ailemiz, geçtiğimiz yıl sergilediği başarılı performansla segmentlerinde lider konuma ulaştı. Ürün gamımızı güçlendiren ‘Kamyonet’ modelimiz ile Scudo ailesinde yakaladığımız ivmeyi sürdürmeye kararlıyız. Yeni modelimiz, Fiat’ın, Türkiye ticari araç pazarındaki uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

        TÜRKİYE DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PAZARI

        Sözlerini, Fiat markasının dünyadaki en büyük üçüncü pazarının Türkiye olduğuna değinerek sürdüren Aytaç, markanın ülkemizde hafif ticari araçlardaki başarılı performansını sürdüreceğini belirtti.

        Altan Aytaç, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde yeniden üretimine başlayacağımız, segmentinin yaratıcısı ve Cargo gövde tipiyle segment lideri Doblo; Van, Kamyonet ve Minibüs gövdeleriyle segmentinin en çok satan modellerinden Ducato ve segmentinin lideri Scudo model ailesi ile tüm müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün gamımızla, hafif ticari araç pazarındaki konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

        Kompakt kamyonet segmentinde son yıllarda yaşanan daralma ve sınırlı model seçenekleri, pazarda önemli bir boşluk oluştururken; Fiat, yeni Scudo Kamyonet ile bu alana güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

        Ticari araç kullanıcıların değişen beklentileri doğrultusunda geliştirilen model, şehir içi kullanımda pratiklik sunarken, dayanıklılığıyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm olmayı amaçlıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, aracın 5.1 m2’lik kasasına dört adet Euro palet yüklenebiliyor ve 1.200 kg’lik istiap haddi bulunuyor.

        Scudo Kamyonet’in kaputunun altında yer alan 2.2 litrelik Multijet4 dizel motor, 150 HP güç ve 370 Nm tork üretiyor. Bu motor, manuel şanzımanla kombine ediliyor.

        GCR 2C REGÜLASYONUNA UYGUN ÜRETİLİYOR

        Scudo Kamyonet; Tofaş Fabrikası’nda, GCR 2C regülasyonu gereklerine uygun olarak üretiliyor.

        Yeni kamyonette, GCR 2C ile birlikte gelişmiş çarpışma uyarısı kamerası ile birlikte kamera destekli çalışan sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı sistemi de yer alıyor.

        Elektronik park freni, uzun far asistanı, yağmur ve karanlık sensörü, E-call acil çağrı sistemi, kamyonette standart olarak sunulan diğer sürüş destek sistemleri arasında yer alıyor.

