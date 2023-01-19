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Haberler Gündem Eğitim Tarih Yermük Savaşı Nedenleri, Sonuçları ve Önemi: Yermük Savaşı Hangi Halife Döneminde Yapıldı?
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Yermük Savaşı nedenleri, sonuçları ve önemi: Yermük Savaşı hangi halife döneminde yapıldı?

İslam orduları ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen Yermük Savaşı; bu iki güç arasında gerçekleşen en büyük mücadele olarak tarihi kaynaklardaki yerini almıştır. İslam Devleti’nin Şam ve çevresinin fethedilmesi için bir ordu hazırlaması üzerine harekete geçen Bizans İmparatorluğu ile İslam orduları arasında gerçekleşen Yermük Savaşı nerede ve ne zaman yapıldı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Yermük Savaşı Nedenleri, Sonuçları ve Önemi: Yermük Savaşı Hangi Halife Döneminde Yapıldı?
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İslam ordularının galibiyetiyle sonuçlanan ve Suriye coğrafyasının kontrolünün İslam Devleti’nin eline geçtiği Yermük Savaşı nedenleri nelerdir? Yermük Savaşı hangi halife döneminde yapıldı? Yermük Savaşı hakkındaki tüm bilgileri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Yermük Savaşı Nedenleri

636 tarihinde Bizans İmparatorluğu orduları ile İslam orduları arasında gerçekleşen Yermük Savaşı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • İslam Devleti’nin Suriye ve Şam coğrafyasını fethetmek istemesi.
  • Bizans İmparatoru Herakleios’un, Müslüman tehdidine son vermek istemesi.

Yermük Savaşı Hangi Halife Döneminde Yapıldı?

639 senesinde Bizans ile İslam orduları arasında gerçekleşen Yermük Savaşı; Hz. Muhammed’in ardından ilk halife olan Hz. Ebubekir döneminde yapılmıştır. Hz. Ebubekir; İslam ordularının komutanı olan Halid bin Velid’i Irak’ı fethetmesi için görevlendirmesinin ardından, Suriye coğrafyasının fethedilmesi için de bir ordu hazırlanmaya başlamıştır.

Yermük Savaşı Nerede Ve Ne Zaman Yapıldı?

Bizans İmparatorluğu ile İslam orduları arasında gerçekleşen en büyük savaş olma özelliği taşıyan Yermük Savaşı; 639 yılında, bugün Suriye sınırları içinde yer alan Yermük Nehri yakınlarında yapılmıştır.

İslam halifesi olan Hz. Ebubekir; Halid Bin Velid’i Irak’ı fethetmesi için görevlendirmiş, aynı zamanda Suriye ve Şam üzerine de düzenlenecek olan bir sefer için orduları hazırlamaya başlamıştır. Suriye coğrafyasına gönderilecek bu orduya Amr bin As, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Şurahbil bin Hasene ve Yezid bin Ebu Sufyan’ı komutan olarak atayan Hz. Ebubekir, bu dört komutana istedikleri yoldan Yermük’e ulaşma talimatı vermiştir.

Dönemin Bizans imparatoru olan Herakleios, İslam ordularının Suriye üzerine harekete geçeceğinin haberini alınca derhal büyük bir ordu hazırlamaya başlamış ve ordularının başında bulunan komutanlara haber göndererek yaklaşık 250 bin kişiden oluşan bir orduyu Yermük bölgesinde toplamıştır. Aynı zamanda İslam ordularının 4 ayrı komutanla savaşacağının haberini alan imparator, bu durumu bir şans olarak görmüş, ancak Bizans’ın bundan haberdar olduğunun öğrenilmesi üzerine İslam ordular tek cephede birleşmişler ve savaş yeri olarak Yermük’ü seçmişlerdir.

Irak’ta galip gelen Halid bin Velid ve komuta ettiği ordunun da Yermük’e gelmesiyle, İslam ordularının sayısı yaklaşık olarak 50 bine ulaşmış ve orduların başına komutan olarak Halid bin Velid atanmıştır.

Savaşın başlamasıyla birlikte, Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusunun ani bir taarruzu karşısında paniğe kapılan Bizans birlikleri, savaş alanının dışına doğru kaçmaya başlamıştır. Bu dağılmayı gören Halid bin Velid piyadeler üzerine bir taarruz daha gerçekleştirmiş ve Bizans ordusuna son darbe vurulmuştur. Kaynaklara göre, İslam ordularının kazanmış olduğu bu savaşta Bizans’ın vermiş olduğu kayıp yaklaşık 13 bindir.

Yermük Savaşı Sonuçları

639 yılında İslam ordularının kazandığı büyük bir galibiyetle neticelenen Yermük Savaşı sonuçları şunlardır:

  • Suriye, Şam ve Lübnan coğrafyasında Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği sona ermiş ve bu coğrafyalar Müslümanların kontrolü altına girmiştir.
  • Bizans İmparatorluğu’na karşı alınan bu galibiyetle, Müslümanlar üzerindeki Bizans tehdidi ortadan kalkmıştır.
  • Alınan bu yenilgi bile birlikte Bizans İmparatorluğu, Müslümanlar karşısında savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalmışlardır.
  • İslam orduları Bizans’a karşı en net ve en büyük zaferini kazanmıştır.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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