Yeşim Salkım ve Serdar Ortaç’tan dostluk birliği

'Söz ve Seda Akay Vol. 1' albümü 7 Şubat tarihinde müzikseverlerle buluştu. Albümün çıkışı ise Serdar Ortaç’ın yeniden seslendirdiği, sözü Seda Akay’a müziği ise Tamer Özkan’a ait, 1997'de Yeşim Salkım’ın dillere pelesenk olan 'Gözü Kör Olası' eseri ile gerçekleşiyor. Yeşim Salkım’ın da Serdar Ortaç ile birlikte kamera karşısına geçtiği klibin yönetmeni ise Kemal Başbuğ üstlendi.

Seda Akay’ın müzik kariyeri boyunca kaleme aldığı hit parçalarını içeren 'Söz ve Seda Akay Vol. 1' albümünde, Hakan Altun, Tan Taşçı, Derya Bedavacı, Serdar Ortaç, Büşra Pekin, Ferhat Göçer, Cenk Eren, Yeşim Salkım, Özge Özder ve Sinan Güleryüz bir araya geldi.