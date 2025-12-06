Yiğit Efe Demir: Talihsiz bir gol yedik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, karşılaşmayı değerlendirdi.

"TALİHSİZ BİR GOL YEDİK"

Yiğit Efe, taraftarına teşekkür ederek "Fenerbahçe her maçı kazanmaya çıkar. Üzgünüz. Fenerbahçe olarak 3 puan almaya geldik. 2'nci golü bulsak alabilirdik. Talihsiz bir gol yedik. Taraftara teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadılar. Evimizde gibi hissettim ama kazanamadık." ifadelerini kullandı.