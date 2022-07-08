Yıl sonu enflasyon beklentisi 5 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 64,59’dan yüzde 69,94’e, yıl sonu Dolar/TL tahmini 18,89’dan 18,99’a yükseldi
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 37,91’den yüzde 40,23’ye yükselirken 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,27 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların cari yıl sonu Dolar/TL beklentisi 18,89’dan, 18,99’a yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 20,70’den 20,92’ye çıktı.
2022 yılı büyüme beklentisi Temmuz’da yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya yükseldi.
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