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        Haberler Dünya Yılbaşı ağacı böyle bulundu! Noel ve yılbaşında ağaç süsleme geleneği nereden geliyor?

        Noel ve yılbaşında ağaç süsleme geleneği nereden geliyor? Yılbaşı ağacı böyle ortaya çıktı

        Yeni yıla az bir zaman kalırken evlerde ve çeşitli mekanlarda yılbaşı ağaçları görülmeye başladı. Her yıl özenle süslenen yılbaşı ağaçlarının nasıl ortaya çıktığını sizler için derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:36
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        YILBAŞI AĞACI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Ağaçlar çok eski dönemlerden bu yana ritüeller için veya süs olarak kullanılan bitkilerdi. Bu nedenle günümüzde yılbaşında özenle süslenen ağaçların kaynağı tartışmaya açık hale gelebiliyor. Ancak birçok kaynağa göre yılbaşı ağaçlarının Almanya'dan yayıldığı yönündedir.

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        KÖKÜ PAGANLARA DAYANIR

        İngiliz misyoner, Aziz Boniface'in yaklaşık 723 yılında Almanya'da Tanrı Thor'a (Donar) adanmış bir meşe ağacında kurban hazırlayan paganlarla karşılaştığı iddia edilir.

        Boniface ağaca bir balta indirir ve tanrıları tarafından vurulmayınca şaşkına uğrayan paganlara yakındaki bir yaprak dökmeyen ağacın (çam ağacı) "kutsal ağaçları" olduğunu ilan eder. Diğer kaynaklar ise devrilen meşenin yerinde köknar ağacı yetiştiğini ortaya koyuyor.

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        ÇAM AĞACI, CENNET AĞACI OLARAK BİLİNİYORDU

        Ortaya atılan hikaye doğru olsun ya da olmasın, yaprak dökmeyen ağaçlar (çam ağacı) Almanya'daki Hristiyan ayinlerinin bir parçası haline geldi ve Orta Çağ'da "Cennet ağaçları" olarak isimlendirildi.

        Cennet bahçesi'ni temsil ettiği düşünülen bu yaprak dökmeyen ağaçlara (çam ağacı) elmalar asılır ve Adem ile Havva'nın dini bayram günü olan 24 Aralık'ta evlerde sergilenirdi.

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        ABD'DE BAŞTA BENİMSENMEDİ

        Cennet ağaçları zamanla yılbaşı ağaçlarına dönüştü. 19. yüzyıla gelindiğinde artık yılbaşı ağaçları Almanya'da bir gelenek haline geldi. Ağaçlar Almanya'dan İngiltere'ye ve diğer ülkelere götürüldü.

        Amerika'ya götürülen yılbaşı ağaçları başta pagan kökleri nedeniyle benimsenmedi. Noel'in ABD'de popülerlik kazanması 1820 yıllarına kadar sürdü.

        Kaynak: Ekşişeyler

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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