Yılbaşı ağacı böyle bulundu! Noel ve yılbaşında ağaç süsleme geleneği nereden geliyor?

Yılbaşı ağacı böyle bulundu! Noel ve yılbaşında ağaç süsleme geleneği nereden geliyor?

Ağaçlar çok eski dönemlerden bu yana ritüeller için veya süs olarak kullanılan bitkilerdi. Bu nedenle günümüzde yılbaşında özenle süslenen ağaçların kaynağı tartışmaya açık hale gelebiliyor. Ancak birçok kaynağa göre yılbaşı ağaçlarının Almanya'dan yayıldığı yönündedir.

Boniface ağaca bir balta indirir ve tanrıları tarafından vurulmayınca şaşkına uğrayan paganlara yakındaki bir yaprak dökmeyen ağacın (çam ağacı) "kutsal ağaçları" olduğunu ilan eder. Diğer kaynaklar ise devrilen meşenin yerinde köknar ağacı yetiştiğini ortaya koyuyor.

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ÇAM AĞACI, CENNET AĞACI OLARAK BİLİNİYORDU

Ortaya atılan hikaye doğru olsun ya da olmasın, yaprak dökmeyen ağaçlar (çam ağacı) Almanya'daki Hristiyan ayinlerinin bir parçası haline geldi ve Orta Çağ'da "Cennet ağaçları" olarak isimlendirildi.

Cennet bahçesi'ni temsil ettiği düşünülen bu yaprak dökmeyen ağaçlara (çam ağacı) elmalar asılır ve Adem ile Havva'nın dini bayram günü olan 24 Aralık'ta evlerde sergilenirdi.