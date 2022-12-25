31 ARALIK VE 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Bu sene 1 Ocak Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu tatili içerisinde yer alacak.