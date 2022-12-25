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Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Yılbaşı tatili için geri sayım başlamış durumda. 31 Aralık gecesi 2022 yılı geride kalacak. Yeni yıl öncesi yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı sorgulanıyor. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak'ın hangi güne denk geldiği hakkında detaylar...

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  • Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi?

    2023 yılına kısa bir süre kalmasıyla yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu sorgulanıyor. Ocak ayının ilk günü, dünyanın dört bir yanındaki hemen her ülkede resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? İşte detaylar...
  • Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi?

    31 ARALIK VE 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

    Bu sene 1 Ocak Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu tatili içerisinde yer alacak.
  • Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi?

    2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
  • Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi?

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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