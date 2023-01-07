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Haberler Magazin Yıldız Tilbe: KÖFN ile düet gelebilir - Magazin haberleri
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Yıldız Tilbe: KÖFN ile düet gelebilir

KÖFN müzik grubu ile 'Bir Tek Ben Anlarım' şarkısında düet yapan Yıldız Tilbe, "Çok güzel oldu. Şarkı güzel ama..." dedi. Tilbe, muhabirlerin, "Başka bir projede düet olur mu?" sorusuna, "İnşallah, konuşuyoruz zaten. Umarım yaparız" yanıtını verdi

Yıldız Tilbe: KÖFN ile düet gelebilir - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yıldız Tilbe, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Basın mensuplarına poz veren Tilbe, "Kedim için mama almaya gelmiştim. Yokmuş... Bir daha da gelmeyecekmiş bu mamalardan, üzüldüm" dedi.

"UMARIM YAPARIZ"

KÖFN müzik grubu ile 'Bir Tek Ben Anlarım' şarkısında düet yapan Yıldız Tilbe, "Çok güzel oldu. Şarkı güzel ama..." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, "KÖFN grubu ile başka bir projede düet olur mu?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "İnşallah, konuşuyoruz zaten. Umarım yaparız" şeklinde konuştu. Tilbe, ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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