Yıldız Tilbe: KÖFN ile düet gelebilir

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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yıldız Tilbe, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren Tilbe, "Kedim için mama almaya gelmiştim. Yokmuş... Bir daha da gelmeyecekmiş bu mamalardan, üzüldüm" dedi.

"UMARIM YAPARIZ" KÖFN müzik grubu ile 'Bir Tek Ben Anlarım' şarkısında düet yapan Yıldız Tilbe, "Çok güzel oldu. Şarkı güzel ama..." ifadelerini kullandı.