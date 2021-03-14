Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği dikkat çekti. Tilbe ayrıca, La casa de papel dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.

Tilbe'nin fotoğraflarına gelen yorumlardan bazıları:



- Nesrin Cavadzade'nin aynısı.



- Nesrin Cavadzade'ye ne kadar çok benziyor.



- Nesrin Cavadzade sanan bir tek ben olamam.



- Kalbinin duraksız haykırışlarda olduğu zamanlar mı abla?



- Oha Nairobi!