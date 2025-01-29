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        Haberler Ekonomi Para Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak - Para Haberleri

        Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak

        TCMB yılın ilk enflasyon raporunu 7 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:25
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        Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
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        TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I'in tanıtımı amacıyla 7 Şubat Cuma günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

        Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

        TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

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