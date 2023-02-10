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Bakan Özer duyurdu: YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde peş peşe gelen iki depremle sarsıldı. Yaklaşık olarak 10 ili sarsan deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların 20 Şubat'a kadar kapalı olacağını açıklarken gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Deprem sebebiyle üniversite sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte 2023 YKS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin son dakika açıklaması...

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  • YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den son dakika YKS tarihi açıklaması! 2023 YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

    YKS ertelenecek mi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları sonrasında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle bilindiği gibi okullarda eğitime bir süre ara verilmişti. Artçıların devam edişi ve hasarın boyutunun büyüklüğü sebebiyle "YKS ertelenecek mi, başvuruları ne zaman alınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den son dakika YKS tarihi açıklaması! 2023 YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

    YKS ERTELENECEK Mİ? 

    2023 YKS sınavının dair ertelenmesine ilişkin bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle YKS'nin ertelenme ihtimali de gündemde bulunuyor. YKS'nin ertelenmesine ilişkin bilgi gelirse haberimizden öğrenebilirsiniz.
  • YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den son dakika YKS tarihi açıklaması! 2023 YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

    BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    YKS 12. SINIF KONULARI NELER? TIKLAYINIZ
  • YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den son dakika YKS tarihi açıklaması! 2023 YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

    ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENECEK Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı yapılan açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
  • YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den son dakika YKS tarihi açıklaması! 2023 YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

    2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Yayımlanan 2023 YKS takviminin seçim dönemine denk gelmesi nedenle geri çekilmişti. ÖSYM, YKS ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Ancak seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yaşanan peş peşe depremler sonrasında ise yeni YKS takvimi hakkında güncel gelişmeler bekleniyor.
  • YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den son dakika YKS tarihi açıklaması! 2023 YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

    Bu bilgiler ışığında YKS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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