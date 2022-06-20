18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde YKS (TYT, AYT, YDT) oturumlarında görevli olan öğretmenler tarafından merak edilen konuların başında YKS gözetmen ücreti yer alıyor. Peki, gözetmen, salon başkanı, bina yöneticisi, yedek gözetmenlik yapan görevli öğretmenlerin "YKS görevli ücretleri ne kadar, TL ödenecek?" İşte, konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...