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YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? İşte YKS başvuru tarihleri

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde peş peşe gelen iki deprem yurt genelinde etki bıraktı. 11 ili sarsan deprem tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Deprem sebebiyle eğitime bir süre ara verilmişti. 20 Şubat tarihi itibarıyla okullar açılırken gözler üniversite sınavının ne zaman yapılacağına dair açıklamalara çevrildi. İşte 2023 YKS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin son dakika açıklamaları...

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  • YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

    YKS ne zaman, ertelendi mi? YKS tarihi ve konu hakkındaki güncel açıklamalar gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği duyurdu. Bu gelişmenin ardından 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. İşte, ÖSYM ile YKS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru kılavuzu hakkında merak edilen bilgiler...
  • YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

    YKS ERTELENECEK Mİ? 

    2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili gelişmeler olduğundan haberimizde bulabileceksiniz.
  • YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

    ÜNİVERSİTE SINAVI 2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.
  • YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

    YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
  • YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

    BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI

    Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
  • YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

    2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN, İLK TAKVİM NASILDI?

    Yayımlanan 2023 YKS takviminin seçim dönemine denk gelmesi nedenle geri çekilmişti. ÖSYM, YKS ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Ancak seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yaşanan peş peşe depremler sonrasında ise yeni YKS takvimi hakkında güncel gelişmeler bekleniyor.
  • YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

    Bu bilgiler ışığında YKS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.
  • YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

    YKS BAŞVURU ŞARTLARI

    Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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