YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 YKS sınav takvimi açıklandı!
Üniversiteye adım atmak isteyen milyonlarca aday için kritik süreç resmen başladı. ÖSYM tarafından duyurulan 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS oturum günleri netlik kazandı. Adaylar şimdi gözünü sınav günlerine çevirirken, TYT, AYT ve YDT oturumlarının ne zaman yapılacağı ve sınava kalan süre en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte YKS takvimi...
2026 yılında üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, YKS kapsamında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihlerini duyurdu. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sınav maratonuna odaklanan öğrenciler, kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek için hazırlıklarını hızlandırdı. İşte merak edilenler...
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Sınav giriş belgeleri ise henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav yeri giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılıyor.
YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır.