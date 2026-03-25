        YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 YKS sınav takvimi açıklandı!

        Üniversiteye adım atmak isteyen milyonlarca aday için kritik süreç resmen başladı. ÖSYM tarafından duyurulan 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS oturum günleri netlik kazandı. Adaylar şimdi gözünü sınav günlerine çevirirken, TYT, AYT ve YDT oturumlarının ne zaman yapılacağı ve sınava kalan süre en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte YKS takvimi...

        Giriş: 25.03.2026 - 22:27
        2026 yılında üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, YKS kapsamında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihlerini duyurdu. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sınav maratonuna odaklanan öğrenciler, kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek için hazırlıklarını hızlandırdı. İşte merak edilenler...

        YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Sınav giriş belgeleri ise henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav yeri giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılıyor.

        YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır.

        TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika

        AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika

        YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"