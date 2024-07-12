YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı, YKS hangi tarihte açıklanacak?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca adayın katılım gösterdiği YKS sonuçları için ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde 3 oturumda tamamlanan üniversite sınav sonuçları tarihi belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimaline karşı YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS sonuçları açıklanma tarihi
YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 8-9 Haziran’da uygulanan üniversite sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranında yer alacak. Adayların sınav sonuçları sonrası tercih dönemi başlayacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı? İşte detaylar
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken duyurulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.
YKS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?
T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile YKS sonuçlarına erişecek adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edecek.