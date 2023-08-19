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YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, iyi bir üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Adaylar, 27 Temmuz - 8 Ağustos günleri arasında TYT, AYT ve YDT sınavından aldıkları puanlar ile üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 3 milyondan fazla öğrenci YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile yapabilecekler. İşte üniversite yerleştirme YKS tercih sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...