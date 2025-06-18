Bu yıl ikinci kez düzenlenecek YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. 2025 ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) 27 Temmuz’da düzenlenecek. 11 Haziran’da başlayan YÖKDİL başvuruları ise bugün sona erecek. Bu sebeple henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ‘’2025 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, YÖKDİL başvuru ekranı ve ücreti…