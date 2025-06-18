YÖKDİL başvuruları için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
YÖKDİL/2 başvuru sürecinde sona gelindi. 2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye yatırılır ve sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 YÖKDİL başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar...
Bu yıl ikinci kez düzenlenecek YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. 2025 ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) 27 Temmuz’da düzenlenecek. 11 Haziran’da başlayan YÖKDİL başvuruları ise bugün sona erecek. Bu sebeple henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ‘’2025 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, YÖKDİL başvuru ekranı ve ücreti…
2025 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 18 Haziran Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.
2025 YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacak. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.
Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.