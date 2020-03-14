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'Yolculuğun Öncüleri''nde ikinci perde

Lastik üreticisi Brisa, yeni iş alanlarında girişimcilere fırsat tanımak hedefiyle, 'Yolculuğun Öncüleri' açık inovasyon programını hayata geçirdiğini duyurdu. Programın 2'inci döneminde, girişimciler ve girişimci adaylarının 30 Mart 2020 tarihine dek, yolculuğun geleceği, akıllı üretim ve müşteri deneyimi alanlarında belirlenen kriterlerde başvurularını gerçekleştirebilecekleri belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre, program birincisine 50 bin TL hibe desteği sunulurken, finale kalan tüm ekipler de program sonrası prototip geliştirme, ortak iş geliştirme fırsatları, teknik mentörlük, iş bağlantılarının sağlanması gibi destekler alacak

Brisa
HABERTURK.COM

Sabancı Grubu şirketlerinden lastik üreticisi Brisa, yeni iş alanlarında girişimcilere fırsat tanımak hedefiyle, 'Yolculuğun Öncüleri' açık inovasyon programını hayata geçirdiğini duyurdu.

Programın ikinci ayağında 3 ana başlıkta fikir ve projelerin değerlendirileceği açıklanırken, yolculuğun geleceği, akıllı üretim ve müşteri deneyimi alanlarında, girişimi test ve prototip aşamasına gelmiş herkesin, 30 Mart 2020 tarihine dek başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Finalde birinci olan projeye, girişimini büyütebilmek için 50 bin TL destek verileceği kaydedilirken, finale kalan tüm ekiplere ise, teknik mentörlük, potansiyel iş ortaklıkları, prototip geliştirme desteklerinin sunulacağı bildirildi.

Yolculuğun Öncüleri platformu ile güçlü bir girişimci ağı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Brisa CIO’su Tekin Gülşen, "Tedarikten üretime, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her alanda yenilikleri hayata geçirmek için büyük bir heyecan ve tutku duyuyoruz. Bunun için dışarıdan beslenmenin, gençlere ve girişimcilere yol açmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz"  dedi.

Yolculuğun Öncüleri programında şimdiye dek 90’a yakın girişimciye dokunduklarını belirten Gülşen, "2019’de ilki gerçekleşen programımızı kazanan girişimci ekipler, hibe desteği ve çeşitli üyeliklerin yanı sıra Brisa ile ortak pazar ve iş geliştirme fırsatlarına sahip oldular. Şu anda da Brisa içindeki ekosistemde birlikte değer üretmeye devam ediyoruz. Yeni başvuru dönemimizle birlikte yine projeleri titizlikle ele alacak, girişimci ve girişimci adayları ile tam bir iş birliğinde olacağız. Böylece, Türkiye’nin girişimcileri ile birlikte ülkemizi bu alanda bir adım daha öteye taşıyacak çözümleri hayata geçireceğimize inancımız tam” diye konuştu.

 

 

 

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