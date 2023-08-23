Yönetim bilimleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yönetim bilimleri bölümü iş imkânları Yönetim bilimleri programları; genellikle işletme yönetimi, finans, pazarlama, insan kaynakları gibi konuları kapsayan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim bilimleri programları bölümü ülkemizde henüz bir üniversitede faaliyet göstermektedir. İşte, detaylar.

Yönetim bilimleri programları bölümünü iktisat ve işletme olmak üzere şekillendiren iki alan vardır. İşletme; kurum ve şirket yönetimi konusunda verilen temel bir eğitimi içermektedir. İktisat alanında ise finans yönetimi ve ekonomi konusunda eğitimler verilmektedir. Yönetim Bilimleri bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? Yönetim Bilimleri mezunları iş olanakları ve dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Yönetim Bilimleri Bölümü Nedir?

Yönetim bilimleri programları bölümü, iktisat ve işletme alanlarında uygulamalı ve kuramsal eğitim veren bir bölümdür. 2020 yılı itibariyle açılan bu bölüm vakıf üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Bölüm amacı ise; işletme ve iktisat konularını kapsamlı olarak öğreterek alanında donanımlı yönetici adayları yetiştirmektir. Ayrıca bölümün bir diğer amacı da dijital ve sosyal medya konularında donanımlı mezunlar vermektir.

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Yönetim Bilimleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Yönetim bilimleri programları bölümü, Sabancı Üniversitesi’nin Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer bulunmaktadır. Bir lisans programı olduğu için eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca dersler İngilizce olarak işlenmektedir.

Yönetim Bilimleri Mezunları Ne İş Yapar?

Yönetim bilimleri programları mezunları bankacılık, finans gibi alanlarda yönetici olarak çalışabilirler. Mezunlar bu kurumların; finans, yatırım, muhasebe, insan kaynakları ve pazarlama alanlarındaki işleri yürütürler. Mezunların çalıştıkları yerlerde yaptıkları işler ise şunlardır:

Bankacılık ve finans alanlarındaki finansal işleri yönetmek.

İnsan kaynakları birimini yönetmek.

Bu alanla ilgili araştırma, proje ve eğitim işlerini yürütmek.

Kendi şirketlerinde yönetici konumunda çalışmak.

Yönetim Bilimleri Mezunları İş Olanakları

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Bu bölümden mezun olanlar kamu ve özel sektörde pek çok iş imkânına sahiptir. Mezunların çalışabileceği iş alanları ise şunlardır:

Satış-Pazarlama

Danışmanlık

Finans/ Bankacılık

Denetim/Muhasebe

Lojistik

İş Analitiği

İnsan Kaynakları

Dilerseniz mezuniyet sonrası akademik kariyere de yönelebilirsiniz. Akademik kariyer yapmak isteyenler ilk olarak yüksek lisans yapmalıdır. Yüksek lisansı bitirdiğinizde ise ALES sınavına girip yeterli bir puan almanız gerekmektedir. Daha sonra aldığınız bu puan ile ilgili kurumlara başvurunuzu yapabilirsiniz. Kamu kurumlarında çalışmayı düşünenler ise KPSS’den yeterli bir puan alıp tercih yapabilirler.

Yönetim Bilimleri Mezunu Nerede Çalışır?

Yönetim bilimleri programlarını tamamlayan öğrenciler; satış pazarlama uzmanı, iş analitiği uzmanı, insan kaynakları uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca danışmanlık, bankacılık, finans, muhasebe, denetim, operasyon ve lojistik alanlarında da kendilerine uygun işi bulabilirler. Dilerseniz kendi şirketinizi kurup yönetici ya da girişimci olarak da iş dünyasına atılabilirsiniz.

Yönetim Bilimleri Bölümü Dersleri

Yönetim bilimleri programları bölümünün dersleri ağırlıklı olarak iktisat ve işletme alanlarına ait derslerden oluşmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Bölümün eğitim dili ise İngilizcedir. İşte, yönetim bilimleri programları bölümü zorunlu derslerinden bazıları:

Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş

Denetim

Yönetim Muhasebesi

Uluslararası Muhasebe

Şirketler Finansmanı

Finansal Yönetim

Yatırımlar

Davranışsal Finans

Finansal Türevler

Bankacılık ve Finansal Aracılık

Yönetime Giriş

Varlık Yönetimi

İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş

Strateji

Girişimcilik

Uluslararası İşletme Yönetimi

Teknoloji Yönetimi

Türkiye'de Yönetim Ortamı

Pazarlamaya Giriş

Dijital Pazarlama

Marka Yönetimi

Sosyal Medya Pazarlaması

Küreselleşme

Girişimcilik Becerileri Çalıştayı I, II

Serbest Çalışma

Örgütlere İlişkin Seçme Konular