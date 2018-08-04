Young Boys - Zürich maçı rakamları

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Young Boys, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Zürich takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Young Boys 6 puanla 1. sırada, Zürich 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Young Boys son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Zürich, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 504 kodlu maçı oynayanlar; Young Boys galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Zürich galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Young Boys önceki hafta Grasshoppers mücadelesinde 1-2 kazandı.

Zürich ise Lugano maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Young Boys, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Zürich, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zürich 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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