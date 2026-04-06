Youssef En-Nesyri için flaş ayrılık iddiası!

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'e giden Youssef En-Nesyri için sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından kadroya katılan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.

Suudi Arabistan'dan Okaz'da yer alan habere göre, Youssef En-Nesyri, performansıyla Al-Ittihad yönetimini ikna edemedi.

Okaz'da yer alan haberde, "Youssef En-Nesyri'nin performansı kulüp yetkililerini ikna etmedi. Kulüp, bu nedenle Faslı futbolcunun yerine yetenekli bir forvet transfer etmeyi planlıyor." denildi.

Youssef En-Nesyri, devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Ittihad'de 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.