        Youssef En-Nesyri için flaş ayrılık iddiası! - Futbol Haberleri

        Youssef En-Nesyri için flaş ayrılık iddiası!

        Fenerahçe'nin kış transfer sezonunda Suudi kulübü Al Ittihad'a sattığı En Nesyri konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınına dayandırdığı bilgilere göre Al Ittihad, Nesyri ile yollarını ayırma kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 16:47
        En-Nesyri için flaş ayrılık iddiası!

        Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'e giden Youssef En-Nesyri için sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

        Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından kadroya katılan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.

        Suudi Arabistan'dan Okaz'da yer alan habere göre, Youssef En-Nesyri, performansıyla Al-Ittihad yönetimini ikna edemedi.

        Okaz'da yer alan haberde, "Youssef En-Nesyri'nin performansı kulüp yetkililerini ikna etmedi. Kulüp, bu nedenle Faslı futbolcunun yerine yetenekli bir forvet transfer etmeyi planlıyor." denildi.

        Youssef En-Nesyri, devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Ittihad'de 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

