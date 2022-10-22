Altın fiyatları son dakika... Haftayı inişli ve çıkışlı bir grafik ile geçiren altın, hafta sonu itibarı ile de yatırımcıların en çok merak ettiği konu durumunda. Hafta içinde sert bir düşüş yaşayan gram altın, 970 TL'ye kadar inmişti. Haftanın son günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan yükselişe geçerken yatırımcıları da "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, canlı rakamlarla 22 Ekim 2022 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

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