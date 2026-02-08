Habertürk
        Yunus Akgün, 7. golünü attı! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün, 7. golünü attı!

        Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Çaykur Rizespor müsabakasıyla bu sezonki 7. golünü attı.

        Giriş: 08.02.2026 - 19:17 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:17
        Yunus Akgün, 7. golünü attı!
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olurken, sarı-kırmızıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi.

        Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde olan Yunus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

        25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Akgün, toplamdaki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

        Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa kafa golü attı.

        Müsabakaya 11'de başlayan Yunus Akgün, 75. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

