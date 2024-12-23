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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'den uzun süre unutulmayacak gol - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'den uzun süre unutulmayacak gol

        Galatasaray'ın 3. golünü atan Yunus Akgün tam 60 metre top sürerek bulduğu golle gözlerin de pasını sildi. Milli oyuncu ayrıca Galatasaray ile Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maçta gol atarken daha önce hiç ağları bulamadığı Kayseri'yi de avlayıp listesinden çıkarttı. Yunus ayrıca son 3 maçında 4 asist yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:49
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenen Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı. Genç futbolcu Yunus Akgün, attığı şık golle maça damga vurdu.

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        Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus, gollerine Bellona Kayserispor karşısında da devam etti.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol kaydeden milli oyuncu, Süper Lig'deki 16. maçında 5. kez fileleri havalandırdı. Yunus, ligdeki son üç maçında da birer kez gol sevinci yaşamayı başardı.

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        Takımı 3-1 öne geçiren golün sahibi Yunus, kullanılan korner sonrasında kendi ceza sahasının önünde kaptığı topla rakip ceza alanına kadar ilerledi.

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        Tam 60 metre top sürerek bulduğu golle gözlerin de pasını sildi.

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        Yıldız futbolcu, 3'e 2 gelişen atakta önünü açarak çok sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

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