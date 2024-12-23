Yunus Akgün'den uzun süre unutulmayacak gol

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus, gollerine Bellona Kayserispor karşısında da devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol kaydeden milli oyuncu, Süper Lig'deki 16. maçında 5. kez fileleri havalandırdı. Yunus, ligdeki son üç maçında da birer kez gol sevinci yaşamayı başardı.