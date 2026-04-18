Yunus Akgün: Dördüncü şampiyonluğa yürüyoruz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Galatasaray'ın ikinci golünü atan Yunus Akgün, galibiyetini değerlendirdi.

"DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Yunus, "İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz." dedi.

"4 PUAN FARKLA LİDERİZ"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"EREN İLE KONUŞMUŞTUK"

Gol sevincinde Eren Elmalı'nın yanına gitmesi ile ilgili konuşan milli futbolcu, "Eren ile maçtan önce konuşmuştuk. Gol ya da asistten sonra sana geleceğim demiştim. Hedefim var. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.