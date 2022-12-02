Yunus Akgün'ün kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu anlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın oturma sürecinde gerçek performansını veremeyen oyuncular oldu. Yunus ligin başında çok daha etkiliydi. Galatasaraylılar için çok önemli. Galatasaray'a hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Yunus ile ilgili çok haber çıkıyor ama bizim için çok değerli. Hazırlık maçları onun için de çok iyi olacak. Yunus'u tekrar kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Ondan beklentimiz çok yüksek."