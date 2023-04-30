Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2,5 aydır hatıralarının olduğu orta hasarlı evinin önünde oturuyor

Deprem felaketinin ardından bir yürek yakan kare de Diyarbakır'dan geldi. Kentte 73 yaşındaki Halime Pehlivan, hasar nedeniyle giremediği ve bir süre önce ölen eşiyle hatıralarının olduğu evinin önünde yaklaşık 2,5 aydır her gün gelip oturuyor. Pehlivan yaşadıklarını ise, "Her sabah buraya geliyorum, belki 'Evinize girebilirsiniz' derler diye bekliyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Ağlayıp gidiyorum. Tek kaldım, çocuklarım da yok" şeklinde anlattı

ABONE OL
DHA
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor

    Diyarbakır'da Halime Pehlivan´ın (73), Bağlar ilçesinde 2 yıl önce aldığı evinin olduğu 8 katlı apartman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar gördü.
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor

    DHA'da yer alan habere göre hasar nedeniyle giremediği, bir süre önce ölen eşiyle hatıralarının olduğu evinin önüne yaklaşık 2,5 aydır gelip oturan Pehlivan, "Her sabah buraya geliyorum, belki 'Evinize girebilirsiniz' derler diye bekliyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Ağlayıp gidiyorum. Tek kaldım, çocuklarım da yok" dedi.
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır´da, 1´i boş 7 bina yıkıldı. Kent genelinde 414 kişi hayatını kaybederken, 912 kişi de yaralandı.
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor

    Eski evinde asansör olmadığı için 2021´de kalp rahatsızlığı bulunan eşi Abdüllatif Pehlivan (84) için Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi´ndeki 8 katlı Şahin 2 Apartmanı´nın 4´üncü katındaki daireyi satın alan Halime Pehlivan, bundan 1 hafta sonra eşini kaybetti.
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor

    Yalnız yaşamaya başlayan Pehlivan´ın apartmanı 6 Şubat´taki depremlerde ağır hasar aldı. Yalnız olduğu ve korktuğu için çadıra gitmeyen Pehlivan, zaman zaman komşularında ve yeğeninde kalmaya başladı. Pehlivan, yaklaşık 2,5  aydır, hasarlı binanın önüne gelip oturuyor. 
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor

    "HER SABAH GELİYORUM"

    Her sabah apartmanın önüne geldiğini söyleyen Pehlivan, "Belki biri `Evinize girebilirsiniz´ der diye  bekliyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Ağlayıp gidiyorum. Ev hasar alınca sokakta kaldım. Depremden iki yıl önce bu evi eşim için aldım. Diğer evde asansör olmadığı için, rahatça eşimi hastaneye götüreyim, diye aldım. Kalp rahatsızlığı vardı. Bu evde bir hafta kalmadı vefat etti. Ben tek kaldım, çocuklarım da yok. Deprem gecesi evdeydim. Sabaha karşı sallanmaya başladım. Şiddetli bir şekilde kalktığım zaman yere düştüm. Kalktım kapıya yetiştim. Kapıyı açtım baktım herkes kaçıyor. Ben de kaçtım. Kalacak yerim yok, bir yeğenim var. Bazen onda kalıyorum. Gündüz de gelip evimin önünde kalıyorum. Evime giremiyorum eğer yıkacaklarsa yıksınlar ya da evime gireyim. Sokakta mahvoldum. İlk günler hiç kimsenin yanına gitmiyordum. Bana `Çadıra git´ dediler ben yalnız olduğum için korkuyordum, gitmedim. Bana yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu. 

     
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor
  • Yürek yakan kare! Her sabah aynı yerde oturup ağlıyor

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.