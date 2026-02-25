Canlı
        Yurt içi ve yurt dışında büyümeyi hedefliyor - Girişimcilik Haberleri

        Yurt içi ve yurt dışında büyümeyi hedefliyor

        Kolektif House CEO'su Ahmet Onur "Önümüzdeki dönemde odağımız; güçlü pazar konumumuzu koruyarak, yurt içinde ve yurt dışında dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamak olacak" dedi

        Yurt içi ve yurt dışında büyümeyi hedefliyor

        Kolektif House, on yılı aşkın deneyimini sınırları aşan bir ekosisteme dönüştürdüğünü bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre yurt içindeki yapısını Bakü lokasyonuyla yurt dışına taşıyan marka, sektördeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. 30’dan fazla noktada faaliyet gösteren Kolektif House, yurt içindeki büyümesini büyükşehirlerde sürdürürken, yurt dışında yakın coğrafyaları önceliklendiriyor.

        "KÜRESEL ESNEK OFİS PAZARI ÇİFT HANEL BÜYÜYECEK"

        Esnek çalışmaya yönelik ilginin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Dünya genelinde çalışma hayatı kalıcı bir dönüşümden geçiyor. Uluslararası araştırmalar, hibrit çalışma modellerinin hızla benimsendiğini ve esnek ofis pazarının önümüzdeki yıllarda çift haneli büyüme oranlarıyla genişlemeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Bu tablo, esnek ofislerin artık kurumların sürdürülebilirliği, çevikliği ve çalışan deneyimi açısından stratejik bir yapı taşı haline geldiğini gösteriyor. Biz de Kolektif House olarak, bu dönüşümün merkezinde yer alan paylaşım ve birlikte üretme kültürünü uzun vadeli bir değer olarak ele alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

        Ahmet Onur, gelecek yıllara ilişkin beklenti ve hedeflerini ise şöyle özetledi: “Önümüzdeki dönemde odağımız; güçlü pazar konumumuzu koruyarak, yurt içinde ve yurt dışında dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamak olacak. Adımlarımızı hızlı ama sağlam atmayı, içinde bulunduğumuz ekosistemi güçlendirmeyi ve esnek çalışmanın geleceğine katkı sunmayı önemsiyoruz. Amacımız; büyüyen bir marka olmanın ötesinde iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına uzun soluklu çözümler üreten, güven veren bir yapı olarak yolumuza devam etmek.”

