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Haberler Teknoloji Yurtdışından deprem yardımı yapmak isteyenlere aracı oluyor
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Trendyol yurtdışından deprem yardımı yapmak isteyenlere aracı oluyor

Trendyol'un deprem bölgesine yurtdışından destek vermek isteyenler için devreye aldığı earthquake.trendyol.com adresinden AFAD’ın belirlediği ihtiyaç ürünlerine ve Dijital Destek Kartlarına erişilebiliyor

Yurtdışından deprem yardımı yapmak isteyenlere aracı oluyor
HABERTURK.COM

Trendyol Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrası bölgeye yurtdışından destek vermek isteyenler için yeni bir uygulama başlattı.

Trendyol'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yurtdışından herhangi bir kullanıcı hesabı oluşturmaya gerek kalmadan, earthquake.trendyol.com adresinden AFAD’ın belirlediği ihtiyaç ürünlerine ve Dijital Destek Kartlarına erişilebiliyor. Trendyol, satın alınan ihtiyaç ürünlerini AFAD ile koordineli olarak en kısa sürede afet bölgesine teslim ediyor.

Böylece Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile, yurtdışından destek vermek isteyenlere direkt erişim olanağı sağlanıyor.

Yurtdışından yapılacak desteklerin tamamı, Trendyol'a herhangi bir komisyon veya başka bir mali fayda sağlamaksızın, resmi kurumlar aracılığıyla doğrudan depremzedelere aktarılıyor."

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