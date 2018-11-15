ÖNCE KUR ETKİLEDİ
Döviz kurlarının artışından önce yurtdışından Türkiye’ye telefon getirmek, Türkiye’de almaktan daha avantajlı görünüyordu. Garanti kapsamından çıkarılan telefonlar buna rağmen sahiplerine kimi zaman bazı modellerde yüzde 100’e kadar avantaj sağlıyordu.
Ancak ilk döviz hareketliliğinin ardından yurtdışından telefon getirme konusu tartışmaya açılmış, ikinci yükselişten sonra ise birçokları için rafa kaldırılan fikirler arasına girmişti.
Şu günlerde döviz fiyatlarındaki seyrin aşağı doğru ivmesi ise bazı kullanıcılar için yeniden bir fırsat olarak düşünülüyordu ki geçtiğimiz günlerde gelen harç ücretindeki artışla avantajı tartışmalı hale geldi.
HARÇ TUTARI ARTIK 500 TL
Yeni karara göre Türk vatandaşlarının yurt dışından yanlarında getirdikleri cep telefonları için ödenecek maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi. Telefon, yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş olmak üzere, pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı yaptırılabiliyor.
AKSESUARI CEPTE KALIYOR
Yurtdışından en çok satın alım tercihi Apple iPhone’lar için yapılıyor. Örneğin Türkiye’den 256 GB altın rengi bir iPhone 8 Plus almak istediğinizde istenen fiyat 7999 TL. Bu rakamın 2215 TL’si ise KDV ve yasal ücretler olarak belirtiliyor.
Bu meblağ ABD’den almak isterseniz bugünkü kurla satış vergisi dahil 4999 TL. Böylece aradaki 3000 liraya çıkıyor. Bu farkla bir yine ABD’den 32 GB’lık bir iPhone 7 daha almak mümkün. 170 TL’den 500 TL’ye çıkan yurtdışı harcı hesaba katılsa bile, yurtdışından almak daha avantajlı görünüyor.
EN KRİTİK SORUN: GARANTİ
Ancak bunun belli dezavantajları var. Birincisi her geçen gün artan garantinin geçerli olup olmayacağı soruları. Telefonunuzda basit bir arıza çıkarsa yaptırmak sorun değil ama büyük masraflar açabilecek genel sorunlarda cihazı tekrar yurtdışına yollamak Türkiye’de bir servise verip günler sonra gelmesini beklemekten kötü. Tabi günler sonra gelmediği durumları da hesaba katmak gerek. Maalesef her kullanıcı için telefon servis deneyimi aynı olmayabiliyor.
HARÇ NASIL ETKİLEDİ?
Şimdi gelelim Türkiye fiyatı henüz açıklanmayan yeni iPhone modellerini Türkiye’ye getirmek ne kadara mal oluyor. 64 GB iPhone Xs Max 1099 dolar vergi hariç - 6428 TL (% 7 ABD’deki satış vergisi dahil) + yurtdışı telefon harcıyla 6928 TL. Diğer modeller için ise durum şöyle:
iPHONE XS VE XS MAX KAÇA MAL OLUYOR?
256GB iPhone Xs Max 7305 TL + yurtdışı harç ile 7805 TL.
512GB iPhone Xs Max 8475 TL + yurtdışı harç ile 8975 TL.
64 GB iPhone Xs 5843 + yurtdışı harç ile 6343 TL.
256GB iPhone Xs 6721 TL + yurtdışı harç ile 7221 TL.
512GB iPhone Xs 7890 TL + yurtdışı harç ile 8390 TL.
YENİ iPHONE'LARIN TÜRKİYE FİYATLARI NE OLUR?
Mevcut oranlara bakılırsa yeni iPhone Xs ve Xs Max’in Türkiye’deki fiyatlarının tahminen şu şekilde olması bekleniyor:
64GB iPhone Xs Max 10284 TL.
256GB iPhone Xs Max 11688 TL.
512GB iPhone Xs Max 13560 TL.
64 GB iPhone Xs 9348 TL.
256GB iPhone Xs 10753 TL.
512GB iPhone Xs 12624 TL.
SAMSUNG'TA DURUM NE?
Bir diğer sevilen amiral gemisi akıllı telefon modellerinden olan Samsung Galaxy Note 9 da yurtdışından getirilen cihazlar arasında yer alıyor. Stylus ve daha birçok gelişmiş özelliği ile Android yakasının en güçlü ve özellikli temsilcilerinden biri olan Note 9’un Amerika satış fiyatı 999 dolar.
Bu bedele bir de Amerika’da alınan yüzde 7 oranındaki KDV’yi eklenince rakam 1069 dolara çıkıyor. Türk Lirasına göre 5886,32 TL olan bedele 500 TL de harç ücretini eklediğimizde 6386 TL’ye yükseliyor.
Note 9’u Türkiye’den almaya kalkarsanız son indirimlerden sonra cihazın Türkiye fiyatı çok daha avantajlı hale geliyor: 5999 TL.
HUAWEI'DE DURUM NE?
Eğer bir Huawei P20 Pro almak isterseniz Amazon üzerinden 730 dolara satın alarak Amerika’da bir adrese gönderterek satın alabilirsiniz. TL olarak 4070 TL civarına gelen fiyatına harcı da eklediğimizde 4570 TL’ye cihaza sahip olabiliyorsunuz.
P20 Pro’nun Türkiye satış fiyatı ise e-ticaret sitelerinde 5399 TL fiyat etiketine sahip. Aradaki fark 829 TL. Bu farka amiral gemisi modellerden birini garanti şartlarından muaf olarak kullanmak istemeyebilirsiniz.
XIAOMI'DA DURUM NE?
Çin’in öne çıkan markalarından biri olan ve rekabette hatırı sayılır markalardan biri haline gelen Xiaomi’nin modellerinden biri olan Mi 8’e baktığımızda Amazon üzerinden Amerika’da almak isterseniz 464 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu ise 2549 TL’ye geliyor. Harçla birlikte bu rakam 3049 TL’ye çıkıyor.
Xiaomi Mi 8 64 GB’lık modelin fiyatı ülkemizde ise Xiaomi Türkiye’nin garantisiyle 3989 TL. Aradaki 940 TL’lik fark yine arıza durumlarında “değmez” dedirtebilecek bir fark olarak görülebilir. Ya da arıza oranı düşük olan bu markaların riskine girerek tercih de edilebilir.
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