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ÖNCE KUR ETKİLEDİ

Döviz kurlarının artışından önce yurtdışından Türkiye’ye telefon getirmek, Türkiye’de almaktan daha avantajlı görünüyordu. Garanti kapsamından çıkarılan telefonlar buna rağmen sahiplerine kimi zaman bazı modellerde yüzde 100’e kadar avantaj sağlıyordu.

Ancak ilk döviz hareketliliğinin ardından yurtdışından telefon getirme konusu tartışmaya açılmış, ikinci yükselişten sonra ise birçokları için rafa kaldırılan fikirler arasına girmişti.

Şu günlerde döviz fiyatlarındaki seyrin aşağı doğru ivmesi ise bazı kullanıcılar için yeniden bir fırsat olarak düşünülüyordu ki geçtiğimiz günlerde gelen harç ücretindeki artışla avantajı tartışmalı hale geldi.