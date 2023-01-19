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Haberler Merak Edilenler Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri 2023: Yurtiçi Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
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Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2023: Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Hafta içi ve Hafta sonu)

1992 yılında İstanbul merkezli kurulan Yurtiçi Kargo, ülkemizin 81 ilinde ve KKTC'de hizmet vermektedir. “Söz Verdiğimiz Gibi” sloganıyla ülkemizin ilk kargo şirketi unvanına sahip olan Yurtiçi Kargo, hem yerel hem de uluslararası kargoculuk faaliyetlerinin önünü açmıştır. Yurtiçikargo.com.tr üzerinden ürün ve hizmetler hakkında bilgi alabilir, gönderdiğiniz kargonun teslimat detaylarına ulaşabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri 2023: Yurtiçi Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
HABERTURK.COM

Yurtiçikargo.com.tr üzerinden ürün ve hizmetler hakkında bilgi alabilir, gönderdiğiniz kargonun teslimat detaylarına ulaşabilirsiniz. 1200’ün üzerinde kargo şubesiyle hizmet sunan Yurtiçi Kargo, dünya üzerinde 200’yi aşkın ülkeye de kargo taşımacılığı yapmaktadır.

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Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri 2023

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri herhangi bir şube ya da muhite göre farklılık göstermezler. Şirket genelinde standart bir çalışma saati prosedürü vardır. 2023 yılında Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma saatleri sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasındadır. Cumartesi çalışma saatleri ise 09.00 ile 17.00 arasındadır.

Yurtiçi Kargo Kaçta Açılıyor?

En merak edilen sorulardan biri de şüphesiz ki Yurtiçi Kargo’nun açılış saatleridir. Özellikle kargosunun çabuk ulaşmasını isteyen müşteriler sabah saatlerinde Yurtiçi Kargo şirketinin açılış saatini gözlemektedir. Yurtiçi Kargo hafta içi ve cumartesi günü saat 09.00’da mesaiye başlamaktadır.

Yurtiçi Kargo Kaçta Kapanıyor?

Yurtiçi Kargo firması hafta içi tüm şubelerde akşam 18.00’de mesaiye son vermektedir. Ancak cumartesi günleri kargo firmasının kapanış saati bir saat kadar erken olup saat 17.00’dır.

Yurtiçi Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet vermektedir.

Yurtiçi Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

Özellikle yoğun iş ve okul temposuna sahip olan kişilerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de Yurtiçi Kargo’nun hafta sonları çalışıp çalışmadığıdır. Yurtiçi Kargo cumartesi günü 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kargo şirketi kapalıdır.

Yurtiçi Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Yurtiçi Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet sunmaktadır. Cumartesi kargo şirketi 17.00’a kadar açıktır.

Yurtiçi Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09.00’dan 18.00’a kadar dağıtım yapmaktadır. Hafta sonu ise sadece cumartesi günü dağıtım yapmakta Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Cumartesi günleri saat 13.00 ile 17.00 arasında kargo dağıtım ve gönderim işlemleri yalnızca şubelerden yapılmaktadır. 09.00 ile 13.00 saatleri aralığında ise kargonuz adresinizden teslim alınabilir.

Yurtiçi Kargo Dağıtım Saatleri:

Hafta içi: 09.00 – 18.00

Hafta sonu: 09.00 – 17.00

Yurtiçi Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Yurtiçi kargo hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet sunmaktadır. Cumartesi günü ise Yurtiçi Kargo saat 09.00’dan 17.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Yurtiçi Kargo Öğle Arası Saati

Yurtiçi Kargo’da öğle molaları mevcuttur. Ancak öğle molaları müşteriyi etkilememektedir.

Yurtiçi Kargo Mesai Saatleri

Yurtiçi Kargo mesai saatleri tüm şubeler için aynı saat aralığındadır. Kargo hizmetleri saat 09.00 ile 18.00 arasında sağlanmaktadır. Cumartesi günü mesai saatinin bitişi 17.00 olup çalışma saatinin başlangıcı hafta içiyle aynıdır.

Yurtiçi Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Yurtiçi Kargo şubelerine gönderilerinizi hafta içi 18.00’a ve cumartesi günleri 17.00’a kadar teslim edebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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