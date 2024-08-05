NEDEN EKİPMAN KULLANMIYOR? AÇIKLADI!

Yusuf Dikeç, Haberturk.com Spor Müdürü İnanç Ergülen'in sorularını yanıtladı.

Yusuf Dikeç ekipman kullanmamasıyla ilgili olarak "Ekipman hiç kullanmadım. Yarışmalara gittiğimizde hakemler bazen ekipman soruyordu, ben de 'Hiçbiri yok. Ben doğal, natürel bir atıcıyım' diyordum. Onlar da tabii ki gülüyordu." dedi.

Ekipman kullanmama meselesinin tercih olduğunun altını çizen milli sporcumuz, "Devletimiz tabii ki ekipman ihtiyacını karşılıyor ama ben ihtiyaç duymadığım için kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Rahat görüntüsünün meslek alışkanlığı olmadığını belirten Dikeç "Meslekle alakası yok. Orada ne kadar sakin görünsek de aslında içimizde fırtınalar kopuyor. Dışarıya çok yansıtmamaya, kontrollü olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Paris 2024 öncesinde olimpiyat sayfasına verdiği röportajda "Başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez" sözüne gülerek açıklık getiren milli sporcu "Onu arkadaşlar arıyor, hatırlatıyor. Ben bir iki yerde daha 'Eğer hedefleriniz büyükse elleriniz cebinizde ıslık çalarak şampiyon olamazsınız' demiştim. Çok çalışmanız lazım, günlerinizi buna göre ayarlamanız lazım. Ben o maksatla söylemiştim. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.