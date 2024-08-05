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        Haberler Bilgi Yaşam Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli atıcı Yusuf Dikeç'in hayatı, başarıları ve madalyaları

        Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli atıcı Yusuf Dikeç'in başarıları ve madalyaları

        Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç, eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan yaptığı atışla dünya gündemine oturmuştu. Milli sporcumuz, bu kez sosyal medya platformundan Elon Musk'a sorduğu soru ve Musk'ın yanıtıyla gündeme geldi. Peki, Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında, nereli? İlşte, milli atıcı Yusuf Dikeç başarıları ve madalyaları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:13
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış yaptığı sıradaki rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti. Eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan atış yaparak gümüş madalya kazanan milli sporcumuz, gündemde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Son olarak sosyal medya platformundan Elon Musk'a sorduğu soru ve Musk'ın yanıtıyla gündeme gelen Yusuf Dikeç’in hayatı, başarıları ve madalyaları merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında, nereli?

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        YUSUF DİKEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi.

        Emekli astsubay ve atıcılık sporcusu Yusuf Dikeç, tabanca kategorilerinde yarışmaktadır.

        Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir. 180 boyunda ve 79 kilodadır.

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        YUSUF DİKEÇ BAŞARILARI VE MADALYALARI

        - 2023 Dünya Şampiyonası (Bakü) - 10m Havalı Tabanca Mix Takım - Gümüş madalya

        - 2024 Avrupa Şampiyonası (Gyor) – Havalı Tabanca Trio – Altın madalya

        - 2024 Dünya Kupası (Münich) 10m Havalı Tabanca Mix Takım - Altın madalya

        - 2024 Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası (Rio) 10m Havalı Tabanca Mix Takım - Altın madalya

        - 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları

        - 2012 Londra Olimpiyat Oyunları

        - 2016 Rio Olimpiyat Oyunları

        - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

        - 2024 Paris Olimpiyat Oyunları - Gümüş madalya

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        "ROBOTLAR ELLERİ CEPLERİNDE MADALYA KAZANABİLECEK Mİ?"

        Yusuf Dikeç kendine ait X hesabı açtı ve X'in kurucusu Elon Musk'a soru sordu.

        Dikeç, Musk'ı etiketlediği paylaşımında, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları olimpiyatlarda elleri ceplerinde madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

        Musk'ın Dikeç'e yanıt gecikmedi ve "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak" açıklamasında bulundu.

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        "İSTANBUL'U ZİYARET ETMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

        Musk bir diğer yanıtında ise, "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" ifadelerini kullandı.

        3 Ağustos günü resmi X hesabı açan Dikeç'in "Merhaba X" paylaşımı X'in resmi hesabı tarafından alıntılanmıştı. X'in resmi hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Dikeç'in Olimpiyatlar'da kendisi gibi davrandığını belirterek, "X'e hoş geldin" ifadeleri kullanılmıştı.

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        NEDEN EKİPMAN KULLANMIYOR? AÇIKLADI!

        Yusuf Dikeç, Haberturk.com Spor Müdürü İnanç Ergülen'in sorularını yanıtladı.

        Yusuf Dikeç ekipman kullanmamasıyla ilgili olarak "Ekipman hiç kullanmadım. Yarışmalara gittiğimizde hakemler bazen ekipman soruyordu, ben de 'Hiçbiri yok. Ben doğal, natürel bir atıcıyım' diyordum. Onlar da tabii ki gülüyordu." dedi.

        Ekipman kullanmama meselesinin tercih olduğunun altını çizen milli sporcumuz, "Devletimiz tabii ki ekipman ihtiyacını karşılıyor ama ben ihtiyaç duymadığım için kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

        Rahat görüntüsünün meslek alışkanlığı olmadığını belirten Dikeç "Meslekle alakası yok. Orada ne kadar sakin görünsek de aslında içimizde fırtınalar kopuyor. Dışarıya çok yansıtmamaya, kontrollü olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Paris 2024 öncesinde olimpiyat sayfasına verdiği röportajda "Başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez" sözüne gülerek açıklık getiren milli sporcu "Onu arkadaşlar arıyor, hatırlatıyor. Ben bir iki yerde daha 'Eğer hedefleriniz büyükse elleriniz cebinizde ıslık çalarak şampiyon olamazsınız' demiştim. Çok çalışmanız lazım, günlerinizi buna göre ayarlamanız lazım. Ben o maksatla söylemiştim. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.

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