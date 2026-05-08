        Haberler Spor Futbol Yusuf Yazıcı'nın 3. kez çapraz bağları koptu!

        Yusuf Yazıcı'nın 3. kez çapraz bağları koptu!

        Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta kariyerini sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, 3. kez çapraz bağları koptu.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:50
        3. kez çapraz bağları koptu!

        Olympiakos'ta Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Milli futbolcu, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

        Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un 29 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlı ekipte büyük üzüntü yaratan sakatlığın, milli futbolcumuzun daha önce ciddi problem yaşadığı aynı dizinde meydana geldiği belirtildi.

        Yunan basınında yer alan haberlere göre Yusuf Yazıcı, Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından dizinde rahatsızlık hissettiğini sağlık ekibine bildirdi. Yapılan kontroller ve tetkikler sonrası tecrübeli futbolcunun çapraz bağ yırtığı yaşadığı tespit edildi.

        2 KEZ DAHA AYNI SAKATLIĞI YAŞADI

        Yusuf Yazıcı, Olympiakos kariyerindeki ilk maçında da benzer bir şanssızlık yaşamıştı. Milli oyuncu, 27 Ekim 2024 tarihinde Asteras AKTOR karşısında forma giydiği mücadelede ciddi şekilde sakatlanmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.

        Öte yandan Trabzonlu futbolcu, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığıyla karşı karşıya kaldı. Yazıcı, Lille forması giydiği dönemde de 21 Aralık 2019'da benzer bir sakatlık yaşamıştı.

