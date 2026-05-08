Yusuf Yazıcı'nın 3. kez çapraz bağları koptu!

Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri: Özgürlük Projesi durduruldu, petrol sert düştü, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday, Şebnem Ferah konserine yoğun ilgi

TRUMP: ÖZGÜRLÜK PROJESİ DURDURULDU ABD Başkanı Trump, "tarafsız" ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yardım etmek için başlattıkları "Özgürlük Projesi"nin kısa süreliğine durdurulduğunu ancak ablukanın süreceğini açıkladı. Trump, projenin "İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla" durdurulduğunu belirtti. "ABD VE İRAN ANLAŞMAYA VARMAK ÜZERE" ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Axios, "ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmak üzere" haberini paylaşırken İran'ndan da Washington'dan iletilen 14 maddelik barış teklifinin değerlendirildiği açıklaması geldi. PETROLDE SERT DÜŞÜŞ Tüm bu ılımlı haberlerin ardından, Brent petrol yüzde 11'lik düşüşle 100 doların altını gördü. BORSA İSTANBUL'DAN YENİ REKOR Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 15.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Borsa İstanbul'daki yükselişte savaş gündeminden gelen ılımlı haberlerin yanında, yurt içinde de CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla görülen davanın 1 Temmuz'a ertelenmesi etkili oldu. CHP KURULTAY CEZA DAVASI ERTELENDİ Davaya da bakalım... 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi yargılanıyor. 1 Temmuz'daki duruşmada Özgen Nama'nın savunması alınacak ve Adem Soytekin tanık sıfatıyla dinlenecek. AZİZ YILDIRIM, FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI KOYDU Fenerbahçe 6-7 Haziran'da Olağanüstü kongereye gitmek için hazırlanıyor. Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, "Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum." dedi. FENERBAHÇE'DE BARIŞ GÖKTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Yıldırım'ın bu teklifine Barış Göktürk olumlu yanıt verdi. Göktürk, aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı. TÜRKİYE KUPASI'NIN İLK FİNALİSTİ KONYASPOR Kupanın ilk finalisti belli oldu... Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'de attığı penaltı golüyle 1-0 yendi. Böylece Konyaspor, kupanın ilk finalisti oldu. Diğer finalist ise 13 Mayıs'taki Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşmasının kazananı olacak. ŞEBNEM FERAH'IN BİLETLERİ 12 DAKİKADA TÜKENDİ Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahnelere dönüyor. 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak olan Şebnem Ferah'ın konser biletleri 12 dakikada tükendi. KüçükÇiftlik Park'taki konserin bilet fiyatı 2500 ila 3600 TL olarak belirlendi. Bilet alamayan hayranları, Şebnem Ferah'tan yeni konserler talep etti.