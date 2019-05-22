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Hem ciroda ve hem de ihracatta yüzde 20 büyüme hedefliyor!

Bridgestone, Lassa, Dayton markaları ile lastik sektöründe faaliyet gösteren Brisa, 2019 önceliklerini ve hedeflerini açıkladı. 2018 yılında 231 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, 2019'da ise ihracatını adet bazında yüzde 20 artırmayı hedeflediğini açıkladı. 2018 yılsonu net satış gelirlerinin yüzde 31 oranında artışla 3 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, "2019'da 40-45 milyon dolar seviyesinde yatırım planlıyoruz. Bu yıl net satış gelirlerimizde de yüzde 15-20 aralığında büyüme bekliyoruz" dedi

brisa

Sabancı  Holding şirketlerinden Brisa, 2018'deki performansını ve 2019 yılına dair hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Yıl sonuna kadar ihracatını artırmayı planlayan şirket, Ar-Ge projelerine de hız vereceğini bildirdi. 

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, Brisa’nın 2018 yılsonu net satış gelirlerinin yüzde 31 oranında artışla 3 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Alemdar, "2018 yılını, müşteriler ve iş ortaklarımızın ilk tercihi olarak güçlü bir performans ile kapadık. Dengeli ve sağlıklı bir büyüme için nakit ve bilanço yönetimine ağırlık verdik. İşletme sermayesi devir hızını son 2 yılda 1.8’den 5’e çıkardık. Bayilerimizin de nakit akışlarını iyileştirirken, stoklarını yüzde 22 oranında azalttık" dedi.

2019 hedeflerine dair de konuşan Alemdar, "2018'de ihracatımızı adetsel bazda yüzde 15, cirosal bazda (dolar) yüzde 26 oranında artırdık. Geçen yıl toplam ihracatımız 231 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise net satış gelirlerinde yüzde 15-20 aralığında büyüme, ihracatta ise adetsel bazda yüzde 20 artış bekliyoruz" ifadesini kullandı.

45 YILDA 1.5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI

Son 5 yılda Lassa markası ile ihracat yaptıkları ülke sayısını yüzde 41 artışla 79’a yükselttiklerinin bilgisini veren Alemdar,  odak pazarları arasında ise Avrupa’da İtalya, Almanya, Avusturya, İngiltere ve İspanya, Kuzey Afrika’da Mısır, Fas ve Libya, CIS Bölgesi’nde Rusya, Ukrayna ve Moldova'nın bulunduğunu, ayrıca Avustralya, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgesinde genişlemeyi hedeflediklerini aktardı. 

Brisa'nın kurulduğu günden bu yana 45 yıl içinde 1.5 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurgulayan Cevdet Alemdar, yıl içinde Ar-Ge yatırımları ve projelerini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, 2019 yılında toplam 40-45 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını belirtti.

Son 3 yılda Ar-Ge'ye 73 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Cevdet Alemdar, "Mühendislerimiz, çalıştıkları her gün 1 yeni ürün geliştiriyorlar. Her yıl 30 proje hedefiyle yola çıkan Ar-Ge Merkezi'mizde bu yıl 55 projeye hayat vereceğiz" diye konuştu. 

1 YILDA 56 ÜLKEYE İHRACAT YAPTI

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, lastik dışında müşterilerine yönelik çözümlere de odaklandığını kaydederek, "Hızlı bakım servis zincirimiz Otopratik işine ivme kazandırdık. Türkiye binek filo pazarının yüzde 50’sini oluşturan 6 büyük filo ile anlaştık. Böylece 140 bin aracın bakımı Otopratik’e emanet edilmiş oldu. Öte yandan elektrikli araçlar ve yeni nesil otomobiller için ürün geliştiriyoruz. Türkiye’de üretilen ilk hafif ticari elektrikli aracın ilk yerli lastiği de Brisa’dan oldu" dedi. 

Bridgestone, Lassa, Dayton markaları ile pazarda var olan Brisa, geçen yıl Aksaray'da yeni fabrikasını devreye aldı. Lassa ile ihracat yaptıkları pazarların dünya lastik pazarının yüzde 40'ını oluşturduğunu ifade eden Alemdar, "Bu oranın daha da artırılmasında 2018’de faaliyete geçen Aksaray’daki akıllı fabrikamız, önemli bir rol oynuyor. Genç Aksaray Fabrikamızdan, üretime başladığı bir yıl içinde 56 ülkeye ihracat yapar duruma geldi" diye konuştu. 

Şirketin girişimcilik programı 'Yolculuğun Öncüleri' hakkında da bilgi veren Cevdet Alemdar, programın ilk yılında 24 şehirde, 53 üniversiteye ulaştıklarını ve girişimcilerle 7 proje için iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

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