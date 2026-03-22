        Yüzme bilmeyen Brooks Nader yeni 'Sahil Güvenlik'te cankurtaranı canlandıracak: Pamela Anderson rolünde

        Yüzme bilmeyen Brooks Nader yeni 'Sahil Güvenlik'te cankurtaranı canlandıracak

        Bir dönemin ünlü 'Sahil Güvenlik' (Baywatch) dizisinin yeniden çevriminde Pamela Anderson'ın yerini alan Brooks Nader, hem yüzme hem de oyunculuk yapmayı bilmediğini itiraf etti

        Giriş: 22.03.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Yeni 'Pamela' yüzme bilmiyor

        1990'lı yılların ünlü dizisi 'Sahil Güvenlik'in (Baywatch) yeniden çevrimi televizyon ekranına döndüğünde Pamela Anderson'ın rolünde model Brooks Nader'in büyük yankı uyandırması bekleniyor. Ancak Nader'in iki büyük sorunu var: Yüzmeyi bilmiyor ve oyunculuk derslerine ihtiyacı var.

        California'daki cankurtaranları anlatan dizide, Pamela Anderson'a benzeyen 29 yaşındaki Brooks, ikonik rolün tüm gücüyle üstesinden geleceğini belirtti. Nader, "Herkesi şaşırtacağım. Her gün yüzme dersi alıyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en zorlu yüzme antrenörüne sahibim. Ayrıca oyunculuk dersi de alıyorum" dedi.

        Nader, yüzme bilip bilmediği sorulduğunda, "Pek sayılmaz. Zengin bir ailede büyümedim, bu yüzden yüzme dersi almadım" diye itiraf etti.

        Geçen hafta Los Angeles'taki Venice Beach açıklarında dizinin çekimi başladı. Brooks Nader, Pamela Anderson'ın ünlü kırmızı mayosuyla poz verdi.

        Daily Mail'e konuşan yapıma yakın bir kaynak, "Brooks, aslında iyi bir yüzücü olmamasına rağmen ABD televizyonunda en büyük yeni rolü kaptı. Yapımcıları bunu başarabileceğine ikna etti ve rolü aldıktan sonra günde iki kez yoğun bir eğitimden geçiyor. Ekip üyelerinden bazılarına, çocukken suya pek ilgi duymadığını, bu yüzden de düzgün bir şekilde yüzmeyi öğrenme ihtiyacı hissetmediğini itiraf etti" dedi.

        Pamela Anderson
        Daha önce mayo modelliği yapan ve Sports Illustrated dergisine pozlar veren Nader, Yunanistan ve Danimarka Prensi Konstantin-Aleksios ile birlikteliğiyle gündeme gelmişti.

        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
