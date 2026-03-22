1990'lı yılların ünlü dizisi 'Sahil Güvenlik'in (Baywatch) yeniden çevrimi televizyon ekranına döndüğünde Pamela Anderson'ın rolünde model Brooks Nader'in büyük yankı uyandırması bekleniyor. Ancak Nader'in iki büyük sorunu var: Yüzmeyi bilmiyor ve oyunculuk derslerine ihtiyacı var.

California'daki cankurtaranları anlatan dizide, Pamela Anderson'a benzeyen 29 yaşındaki Brooks, ikonik rolün tüm gücüyle üstesinden geleceğini belirtti. Nader, "Herkesi şaşırtacağım. Her gün yüzme dersi alıyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en zorlu yüzme antrenörüne sahibim. Ayrıca oyunculuk dersi de alıyorum" dedi.

Nader, yüzme bilip bilmediği sorulduğunda, "Pek sayılmaz. Zengin bir ailede büyümedim, bu yüzden yüzme dersi almadım" diye itiraf etti.

Geçen hafta Los Angeles'taki Venice Beach açıklarında dizinin çekimi başladı. Brooks Nader, Pamela Anderson'ın ünlü kırmızı mayosuyla poz verdi.

Daily Mail'e konuşan yapıma yakın bir kaynak, "Brooks, aslında iyi bir yüzücü olmamasına rağmen ABD televizyonunda en büyük yeni rolü kaptı. Yapımcıları bunu başarabileceğine ikna etti ve rolü aldıktan sonra günde iki kez yoğun bir eğitimden geçiyor. Ekip üyelerinden bazılarına, çocukken suya pek ilgi duymadığını, bu yüzden de düzgün bir şekilde yüzmeyi öğrenme ihtiyacı hissetmediğini itiraf etti" dedi.

Daha önce mayo modelliği yapan ve Sports Illustrated dergisine pozlar veren Nader, Yunanistan ve Danimarka Prensi Konstantin-Aleksios ile birlikteliğiyle gündeme gelmişti.