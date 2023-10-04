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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Zaha'dan Old Trafford'daki taraftarlara: Sizi duyamıyorum! - Futbol Haberleri

        Zaha'dan Old Trafford'daki taraftarlara: Sizi duyamıyorum!

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 23. dakikasında eski takımı Manchester United ağlarını sarsan Zaha, Old Trafford tribünlerini susturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 00:20 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:08
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United 3-2 mağlup etti.

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        Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanında dikkat çeken bir harekete imza attı.

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        Fildişili yıldız, Manchester United - Galatasaray karşılaşmasının 23. dakikasında ağları sarstı ve skoru 1-1'e getirdi.

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        Zaha bu golden sonra, Old Trafford tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.

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        "BENİM İÇİN HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"

        Wilfried Zaha mücadelenin ardından Manchester United deplasmanındaki galibiyeti değerlendirdi.

        Zaha, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve gol atmak. Bu gece, benim için büyük bir gece" sözlerini sarf etti.

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        Fildişili futbolcu sözlerine, "Bu takımın bir inancı var. Bu takım hakkında bildiğim bir şey varsa, o da onların canını yakabilecek kadar yeterli bir takım olduğumuzdu. Geriye düşşek de kafamızı kaldırmamız gerektiğini biliyorduk" diye devam etti.

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        Zaha, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalini kurduğum bir şeydi. Otobüste Şampiyonlar Ligi marşını açtık. Sonunda bunu başardığımı hissettim. En iyilere karşı yeteneklerimi gösterebileceğim bir sahne" değerlendirmesinde bulundu.

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