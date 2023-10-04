Zaha'dan Old Trafford'daki taraftarlara: Sizi duyamıyorum!

Zaha, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve gol atmak. Bu gece, benim için büyük bir gece" sözlerini sarf etti.

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Fildişili futbolcu sözlerine, "Bu takımın bir inancı var. Bu takım hakkında bildiğim bir şey varsa, o da onların canını yakabilecek kadar yeterli bir takım olduğumuzdu. Geriye düşşek de kafamızı kaldırmamız gerektiğini biliyorduk" diye devam etti.