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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Zalgiris Vilnius Galatasaray 2. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

        Zalgiris Vilnius Galatasaray 2. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, bu akşam deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İlk maçtan avantajı ele geçirmek isteyen sarı kırmızılılar, 2 Ağustos'ta Rams Park'ta oynanacak rövanş maçında turu geçen taraf olmak istiyor...

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        Giriş: 25.07.2023 - 09:18
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        Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ilk eleme turu maçına Zalgiris Vilnius'a karşısında çıkıyor. Devler ligi için 3 eleme turu geçmesi gereken sarı kırmızıların Litvanya deplasmanındaki karşılaşmasına dair bilgileri bir araya getirdik...

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        ZALGIRIS VILNIUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Zalgiris Vilnius Galatasaray karşılaşması 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oynanacak.

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        ZALGIRIS VILNIUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zalgiris Vilnius Galatasaray mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Olivieira, Berkan Kutlu, Zaniolo, Mertens, Barış Alper Yılmaz

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        ZALGIRIS VILNIUS GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Zalgiris Vilnius Galatasaray rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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