Zalgiris Vilnius Galatasaray 2. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

Zalgiris Vilnius Galatasaray 2. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ilk eleme turu maçına Zalgiris Vilnius'a karşısında çıkıyor. Devler ligi için 3 eleme turu geçmesi gereken sarı kırmızıların Litvanya deplasmanındaki karşılaşmasına dair bilgileri bir araya getirdik...