Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma motorin, benzin ve LPG üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Piyasadaki gelişmeleri yakından takip eden araç sahipleri de yeni indirim, zamlar var mı merak ediyor. Bu gece yapılacak fiyat güncellenmesinin ardından benzin fiyatları İstanbul’da 42,03 TL, Ankara’da 42,74 TL ve İzmir’de 42,95 liradan pompaya yansıması bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler ile birlikte LPG, motorin ve benzin fiyatları