Buna göre fiyatı yüzde 12,86 artan limon zam şampiyonu oldu. Rakı yüzde 12,35'lik artışla ikinci sırada yer alırken, fiyatı yüzde 11,88 artan domates üçüncü sırada yer aldı.



İHA'da yer alan habere göre; fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "Alkollü bira yüzde 10,59, salatalık yüzde 9,78, kayısı yüzde 9,38, yumurta yüzde 8,06, poşet bitki ve meyve çayı yüzde 7,87, margarin yüzde 7,10, motor yağları yüzde 6,97, hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 6,70, hazır çorbalar yüzde 6,47, doğum ücreti (normal doğum) yüzde 6,24, pekmez yüzde 5,72, maden suyu ve sodası yüzde 5,55, çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 5,18, perde yüzde 4,58, otel ücreti yüzde 4,47, tahin yüzde 4,41 ve uçak bileti ücreti yüzde 4,24".

EN FAZLA ERİĞİN FİYATI DÜŞTÜ



Verilere göre geçen aya kıyasla fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 23,66 ile erikte görülürken, yüzde 20,09 düşen şeftali ikinci sırada yer aldı. Fiyatı yüzde 17,37 dolmalık biber sıralamada üçüncü sıraya yerleşti.



Fiyatı en fazla azalan ürünler sıralaması da şöyle gerçekleşti: "Karpuz yüzde 16,95, patates yüzde 14,53, taze fasulye yüzde 13,54, patlıcan yüzde 13,38, tişört (çocuk için) yüzde 6,51, etek yüzde 6,42, gömlek (kadın için) yüzde 6,31, elbise yüzde 5,16, kuru soğan yüzde 4,88, ayakkabı (kadın için) yüzde 4,35, tişört (erkek için) yüzde 4,10, krem peynir yüzde 3,18, ayakkabı (erkek için) yüzde 2,85, gömlek (erkek için) yüzde 2,65, kuzu eti yüzde 1,71, cep telefonu görüşme ücreti yüzde 1,48, zeytinyağı yüzde 1,01".

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