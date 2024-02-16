Zaman algınızı sorgulamanıza neden olabilecek tarihsel gerçekler
Hayatın hızlı akışında uzun zaman önce olan olayları düşünmek zorlaşabiliyor. Böyle bir noktada tarih söz konusu olduğunda bazı olayların birbirine ne kadar yakın veya birbirinden ne kadar uzak gerçekleştiğini ayırt etmek zor olabilir. İşte, sizin için Marilyn Monroe ile Kraliçe Elizabeth'in aynı yıl doğması gibi sizi bir anlığına durup düşünmeye sevk edebilecek 10 tarihsel gerçek!
Tarih; geçmişteki insanların, toplumların ve olayların anlamını ve etkisini anlamakla ilgilenen bir disiplindir. Bununla birlikte, tarihte bazı olaylar vardır ki birbiriyle alakası olduğunu veya aynı döneme denk geldiğini öğrendiğimizde bizi oldukça şaşırtabilir. İşte, piramitler inşa edilirken mamutların yaşamasından ilk iPhone'un Harry Potter'ın son filmiyle aynı yıl çıkmasına kadar bizi şaşırtacak gerçekler...
PİRAMİTLER İNŞA EDİLİRKEN MAMUTLAR YAŞIYORDU
Bilim insanları mamutların, M.Ö 1560'a kadar Dünya'da dolaştığını ve kalıntılarının doğu Rusya kıyılarında bulunduğunu belirledi. Aynı zamanda Mısır'daki piramitlerden en eskisi olan Djoser Piramidi M.Ö. 2630 - 2611 yılları arasında inşa edilmişti. Bu durum Mısırlıların, mamutların varlığından haberdar olma ihtimali düşük olsa da aynı dönemde var oldukları anlamına geliyor.
Fotoğrafta buz bloğundan çıkan yünlü mamutun bilgisayarla oluşturulmuş 3 boyutlu görüntüsünü görülüyor. Kaynak: AP
MCDONALDS’IN KURULUŞU HITLER DÖNEMİNE DENK GELİYOR
McDonald's restoranı, 15 Mayıs 1940'ta Richard ve Maurice McDonald tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Dünyanın diğer ucunda ise, McDonald’s açıldıktan sadece birkaç gün sonra, Hitler döneminde toplanan ilk mahkumlar, soykırımın en büyük yerlerinden biri olan Auschwitz toplama kampına varacaktı.
7 Ocak 2005 tarihli fotoğrafta, Polonya'daki eski Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampına giden demiryolu görülüyor. Kaynak: AP
İLK UÇUŞTAN SONRA AY’A GİTMEK 66 YIL SÜRDÜ
Orville ve Wilbur Wright, dünyanın ilk başarılı motorlu uçağını tasarlayıp inşa ederek uçuran Amerikalı kardeşlerdi. İlk başarılı uçuşları 17 Aralık 1903'te Wright Flyer adlı uçakla gerçekleşti. Ardından 66 yıl sonra, Temmuz 1969'da Apollo 11, insanları aya indiren ilk uzay uçuşu oldu. Komutan Neil Armstrong, 19 dakika sonra Aldrin'in de katılmasıyla ay yüzeyine ayak basan ilk kişi oldu.
Fotoğraf: Orville Wright uçakta ve kardeşi Wilbur ilk uçuşu yerden izliyor. Kaynak: AP
MARILYN MONROE VE KRALİÇE ELIZABETH AYNI YILDA DOĞDU
Birbirleriyle hiçbir alakalarının olmadığı düşünülen Marilyn Monroe ile kraliçe Elizabeth aynı yılda, yani 1926'da doğmuşlardı. İkisi de 30 yaşındayken Londra'da River Plate Savaşı filminin galasında birbirleriyle tanıştı. Monroe, kocası Arthur Miller'a eşlik ediyordu.
Fotoğrafta 1956 yılında el sıkışan Marilyn Monroe ve kraliçe Elizabeth yer alıyor. Kaynak: AP
STAR WARS FİLMİ SON GİYOTİN İNFAZIYLA AYNI YILDA SERGİLENDİ
Giyotinle idam, büyük ölçüde 1700'lerin sonlarında Fransız İhtilali sırasında faaliyet gösteren terör hükümdarlığı ile ilişkilendirilir. İlk Yıldız Savaşları (Star Wars) filmi 25 Mayıs 1977'de gösterime girdi ve aynı yıl Hamida Djandoubi adında bir adam, genç bir kadına işkence yaptığı gerekçesiyle giyotinle başı kesilerek öldürüldü. Fransa'da bu şekilde idam edilen son kişi oydu.
1977 yılında yayınlanan bu fotoğrafta bilimkurgu içerikli "Yıldız Savaşları" filminden bir sahnede soldan sağa Han Solo rolünde Harrison Ford, Prenses Leia Organa rolünde Carrie Fisher ve Luke Skywalker rolünde Mark Hamill görülüyor. Kaynak: AP
1809 YILINDA DOĞAN DARWIN, 2006'DA ÖLEN KAPLUMBAĞAYI İNCELEMİŞTİ
İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog olan Charles Darwin, 1836'da Galapagos Adaları'na yaptığı araştırma gezisinde kaplumbağa Harriet'i inceledi. Harriet, 2006 yılında 175 yaşındayken Steve Irwin'in kendi hayvanat bahçesinde öldü.
Fotoğrafta, Darwin'in "kendi içinde küçük bir dünya" olarak adlandırdığı Galapagos Adaları'nın havadan görünümü görülüyor. Kaynak: AP
İSVİÇRE'DE KADINLARA OY HAKKI, AYDA ARABA SÜRMEDEN SONRA VERİLDİ
İsviçre’de kadınlara oy kullanma hakkı, 1971 yılında verildi. Bununla birlikte Amerika 1971'de Ay’ın yüzeyinde bir Ay arabası sürüyordu. Ancak o tarihten bu yana İsviçre, cinsiyet eşitsizliği konusunda ilerlemeler kaydetti ve dünyada 11. sırada yer alırken Amerika ise 45. sırada yer alıyor.
1970 tarihli bu fotoğrafta Apollo 14 astronotlarının, Hawaii'deki bir adada eğitim alırlarken ay arabasını kullandıkları görülüyor. Kaynak: AP
KARINDEŞEN JACK’İN OLDUĞU DÖNEMDE NINTENDO KURULDU
Başlangıçta Nintendo, hanafuda adlı bir oyun için oyun kartları yapıyordu, daha sonra video oyunu yapan bir şirket haline geldi. Şirket, hayat kadınlarını hedef alan seri katil Karındeşen Jack'in Londra'da dolaştığı 1889 yılında kuruldu.
Fotoğrafta, tarihçi ve patologların yardımıyla robot resmi çizilmiş Jack the Ripper(Karındeşen Jack) yer alıyor. Kaynak: AP
KLEOPATRA TARİH OLARAK PİRAMİTLERDEN ÇOK TV DİZİLERİNE YAKINDIR
Mısır'daki Ptolema Krallığı'nın son hükümdarı olan Kleopatra M.Ö. 69'da doğdu ve M.Ö. 30'da öldü. Bunun yanı sıra Gize Piramitleri ise M.Ö. 2560'ta tamamlandı ve bu, piramitleri Kleopatra'dan 2 bin 500 yıl daha yaşlı kılıyor. Yani Kleopatra yıl olarak Friends dizisinin 1994'teki galasına, bir zamanlar yönettiği Gize Piramitlerinin yapılışından çok daha yakındır.
IPHONE SON HARRY POTTER KİTABIYLA AYNI YIL PİYASAYA SÜRÜLDÜ
Harry Potter serisi 1997 yılında ilk kitabın yayınlanmasıyla başladı. Serinin yedinci ve son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları ise 21 Temmuz 2007'de gösterime girdi. Bunun yanı sıra bu filmden 1 ay önce, 29 Haziran 2007'de Apple Inc. tarafından tasarlanan ve pazarlanan ilk akıllı telefon olan iPhone'u tanıttı.
9 Ocak 2007 tarihli fotoğrafta, Apple CEO'su Steve Jobs, San Francisco'daki MacWorld konferansında iPhone'u tutuyor. Kaynak: AP
Kaynak: Past Factory