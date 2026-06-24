Temmuz 2026’da yapılacak memur maaşı artışı için gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. TÜİK’in 3 Temmuz’da duyuracağı rakamlarla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve kamu çalışanlarının zam oranı belli olacak. Bu süreçte polis maaşlarına yapılacak artış da yakından takip ediliyor. Kesin oran henüz açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalar, polisler ve aileleri tarafından araştırılıyor. Peki, Temmuz zammıyla en düşük polis maaşı kaç TL’ye yükselecek? İşte olası zam senaryolarına ilişkin ayrıntılar haberimizde…