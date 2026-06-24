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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA 2026 | Temmuz zammı ile en düşük Polis maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ile memur polis maaşı hesaplama tablosu

        ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA 2026 | Temmuz zammı ile en düşük Polis maaşı ne kadar olacak?

        Temmuz 2026 memur zammı için milyonlarca kamu çalışanının bekleyişi sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, olası zam senaryoları gündemdeki yerini koruyor. Polis maaşlarında yapılacak artış da 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak. Kesin oran henüz açıklanmadan, polisler ve aileleri 5 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan tahmini zamlı maaşları araştırmaya başladı. Peki, en düşük polis maaşı Temmuz zammıyla ne kadar olacak? İşte beklenen polis maaşı artışına ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Temmuz 2026’da yapılacak memur maaşı artışı için gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. TÜİK’in 3 Temmuz’da duyuracağı rakamlarla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve kamu çalışanlarının zam oranı belli olacak. Bu süreçte polis maaşlarına yapılacak artış da yakından takip ediliyor. Kesin oran henüz açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalar, polisler ve aileleri tarafından araştırılıyor. Peki, Temmuz zammıyla en düşük polis maaşı kaç TL’ye yükselecek? İşte olası zam senaryolarına ilişkin ayrıntılar haberimizde…

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        GÖZLER HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANINDA

        Merkez Bankası tarafından açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak hesaplandı.

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        ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2026

        Unvan (Derece) Mevcut Maaş (TL) Tahmini zamlı maaş
        Şube Müdürü (1/4) ₺76.659,00 ₺89.392,06
        Başkomiser (3/1) ₺74.490,00 ₺86.862,79
        Polis Memuru (8/1) ₺68.084,00 ₺79.392,75
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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI BEKLENTİLERİ

        Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı garantilendi. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.

        Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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