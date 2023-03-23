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Zaniolo'da sürpriz madde!

Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı! Sarı-kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedelini 35 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport farklı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar

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  • Zaniolo'da sürpriz madde - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın 4.5 yıllık sözleşme imzalattığı Nicolo Zaniolo'nun kontratıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
  • Zaniolo'da sürpriz madde - Galatasaray haberleri

    Roma'ya bonservisine karşılık 5 sezona yayılmış şekilde 15 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedelini 35 milyon Euro olarak belirlemişti.
  • Zaniolo'da sürpriz madde - Galatasaray haberleri

    Ancak İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre yıldız oyuncunun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.
  • Zaniolo'da sürpriz madde - Galatasaray haberleri

    Bu arada 23 yaşındaki futbolcu ilk maçına çıktığında Çizme ekibi 1.5 milyon Euro daha bonus kazanmıştı.
  • Zaniolo'da sürpriz madde - Galatasaray haberleri

    Devre arasında İtalyan takımı Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa ve dünyada dikkatleri üzerine geçti.
  • Zaniolo'da sürpriz madde - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'dan bu sezon 900 bin Euro kazanan Zaniolo, diğer yıllar için net 2 milyon 750 bin Euro kazanacak.
  • Zaniolo'da sürpriz madde - Galatasaray haberleri

    İtalyan yıldızın başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek karın yüzde 20'si de Roma'ya verilecek.

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