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Zehra Güneş acı haberi duyurdu! "Kalbim hiç bu denli ağrımadı"

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri olan Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ile Osmaniye’de yıkıma sebebiyet veren 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Zehra Güneş, sosyal medya hesabından voleybol camiasının acı kaybını duyurdu.

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  • Zehra Güneş acı haberi duyurdu! "Kalbim hiç bu denli ağrımadı"

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, voleybol camiasından birçok genç sporcunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Zehra Güneş ise sosyal medya hesabından, günlerdir enkaz altında olan Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş'ın ölüm haberini duyurdu.
  • Zehra Güneş acı haberi duyurdu! "Kalbim hiç bu denli ağrımadı"

    Vakıfbank Spor Kulübü'nün gönderisini alıntılayan Zehra Güneş ''Deprem felaketi hepimizden bir parça kopardı. Altyapımızda yetişen Ahsen Baş da takım arkadaşlarıyla birlikte yitirdiğimiz canlardan oldu. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerinin yer aldığı acı kareyi paylaştı.
  • Zehra Güneş acı haberi duyurdu! "Kalbim hiç bu denli ağrımadı"

    Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş, Zehra Güneş ile birlikte bir dönem Vakıfbank Spor Klübünde oynamıştı.
  • Zehra Güneş acı haberi duyurdu! "Kalbim hiç bu denli ağrımadı"

    Zehra Güneş, Instagram hesabından eski takım arkadaşı Ahsen Baş'ı kaybettiğini duyuran bir paylaşım yaptı.
  • Zehra Güneş acı haberi duyurdu! "Kalbim hiç bu denli ağrımadı"

    Zehra Güneş, acı haberi sosyal medya hesabında Vakıfbank Spor Klübü'nün paylaşımını yayınlayarak duyurdu.
  • Zehra Güneş acı haberi duyurdu! "Kalbim hiç bu denli ağrımadı"

    1997 doğumlu olan Ahsen Baş, 2009-2014 yılları arasında Vakıfbank Spor Klübü'nde forma giymişti.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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