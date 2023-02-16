Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, voleybol camiasından birçok genç sporcunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Zehra Güneş ise sosyal medya hesabından, günlerdir enkaz altında olan Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ahsen Baş'ın ölüm haberini duyurdu.