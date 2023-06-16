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Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!

Başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Zehra Güneş, tatil fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. Milli voleybolcunun sosyal medya hesabında bikinili pozlarını yayınlamasının ardından sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!

    Milli Takım için sahada mücadele veren başarılı voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından dikkat çekici pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Sevilen isim gittiği tatilinden çekildiği karelerini sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!

    Yetenekli sporcu bikinili pozlarını "Güneş kremi sürmek önemli tabi" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel voleybolcuya sevenlerinden 313 bin beğeni ve 2000'nin üzerinde yorum geldi.
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!

    Instagram hesabında 2.7 milyon takipçisi olan Zehra Güneş'in, güneşte fazla kalması sebebiyle vücudunda kızarıklıklar oluştuğu sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!

    Sosyal medya kullanıcılarından Zehra Güneş'in gönderilerinin altına: "Of bu ne güzellik", "Doğdu Güneş'im", "Nazar boncukları yolluyorum" gibi yorumlar geldi.
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!

    İşte Zehra Güneş'in son pozları...
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!
  • Zehra Güneş'ten bikinili paylaşım! Milli voleybolcu fiziğiyle göz kamaştırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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